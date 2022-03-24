Ferrari показала первое официальное фото кроссовера Purosangue

Судя по тизеру, экстерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и внешность актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale.

При этом вседорожник снабжён развитым передним бампером с массивными воздухозаборниками.