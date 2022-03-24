Ferrari показала первое официальное фото кроссовера Purosangue

Материал по теме
Ferrari выпустит ещё два кроссовера — они будут электрическими
Редкий внедорожник Suzuki выставили на аукцион. Это двухместная тарга
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала официальное изображение будущего вседорожника Purosangue, который станет первым кроссовером марки и самой высокой моделью в её нынешней линейке. Вседорожник получил характерную головную оптику, но при этом лишён видимой радиаторной решётки. Ожидается, что сборку Purosangue запустят уже в нынешнем году.
Ранее в Сети появлялись фотографии Purosangue шпионского характера, на которых кроссовер запечатлён без камуфляжа. Автомобили на этих изображениях и на официальном тизере выглядят идентичными.