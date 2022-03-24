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Ferrari показала первое официальное фото кроссовера Purosangue

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала официальное изображение будущего вседорожника Purosangue, который станет первым кроссовером марки и самой высокой моделью в её нынешней линейке. Вседорожник получил характерную головную оптику, но при этом лишён видимой радиаторной решётки. Ожидается, что сборку Purosangue запустят уже в нынешнем году.

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  • Судя по тизеру, экстерьер кроссовера выполнен в том же стиле, что и внешность актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale. При этом вседорожник снабжён развитым передним бампером с массивными воздухозаборниками.
  • Тизер также даёт некоторое представление о габаритах будущей новинки: она окажется самой крупной моделью в современной истории Ferrari и получит самый большой дорожный просвет. При этом судя по ранее публиковавшимся фото испытательных прототипов Purosangue окажется больше похож на высокий хэтчбек, нежели на традиционный вседорожник.
  • По предварительным данным Ferrari Purosangue будет оснащаться одной из уже имеющихся у компании силовых установок. Это, к примеру, 830-сильный гибрид на базе 2,9-литрового V6 от 296 GTB либо 830-сильный 6,5-литровый V12 от 812 Competizione. Компания располагает также гибридной установкой с отдачей более 1000 л.с., которая устанавливается на флагманский SF90 Stradale. Никаких официальных заявлений по поводу характеристик Purosangue компания пока не делала.
  • Конкурентами будущей новинки, когда она выйдет на рынок на рубеже 2022 и 2023 г.г., окажутся Lamborghini Urus и Aston Martin DBX707.

Ранее в Сети появлялись фотографии Purosangue шпионского характера, на которых кроссовер запечатлён без камуфляжа. Автомобили на этих изображениях и на официальном тизере выглядят идентичными.

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