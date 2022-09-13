Ferrari показала двигатель кроссовера Purosangue

В сопроводительной подписи утверждается, что Ferrari Purosangue получит

«последнюю версию» V12, хотя о каком именно двигателе идёт речь, пока неясно. По одной из версий кроссовер оснастят 6,5-литровым мотором от 812 GTS, который развивает 800 л.с. По другой, Ferrari разработала для вседорожника совершенно новую итерацию фирменного двигателя.