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Ferrari показала двигатель кроссовера Purosangue
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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала очередной тизер, посвящённый самой необычной премьере этого года — вседорожнику Purosangue. Тизер стал очередным подтверждением тому, что кроссовер будут оснащать 12-цилиндровым двигателем, причём новым. Вероятнее всего, это финальный анонс: до премьеры Purosangue остались считанные часы.

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  • В сопроводительной подписи утверждается, что Ferrari Purosangue получит «последнюю версию» V12, хотя о каком именно двигателе идёт речь, пока неясно. По одной из версий кроссовер оснастят 6,5-литровым мотором от 812 GTS, который развивает 800 л.с. По другой, Ferrari разработала для вседорожника совершенно новую итерацию фирменного двигателя.
  • Ранее предполагалось, что Purosangue может стать гибридом, однако в Маранелло заявили, что считают V12 неотъемлемой частью ДНК марки Ferrari. Особого влияния на средний объём выбросов по модельному ряду компании он оказать не должен. Ferrari уже заявила, что намерена искусственно ограничивать тираж кроссовера, удерживая его в пределах 20% от общего объёма продаж. При этом, к примеру, у Lamborghini вседорожник Urus обеспечивает более половины всей реализации.

Вероятнее всего, Purosangue примет форму не традиционного кроссовера, а приподнятого хэтчбека. Тем самым он окажется ближе к гран-туреру Roma, нежели к более агрессивным моделям Ferrari.

Как считаете, кроссовер Ferrari будет популярнее, чем Urus?

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