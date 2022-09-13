Ferrari показала двигатель кроссовера Purosangue

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Серийный кроссовер Ferrari сняли на видео
Xpeng покажет и протестирует летающую машину в Дубае
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала очередной тизер, посвящённый самой необычной премьере этого года — вседорожнику Purosangue. Тизер стал очередным подтверждением тому, что кроссовер будут оснащать 12-цилиндровым двигателем, причём новым. Вероятнее всего, это финальный анонс: до премьеры Purosangue остались считанные часы.
Вероятнее всего, Purosangue примет форму не традиционного кроссовера, а приподнятого хэтчбека. Тем самым он окажется ближе к гран-туреру Roma, нежели к более агрессивным моделям Ferrari.