Ferrari показала болид, с которым выступит в Ле-Мане впервые за полвека

Компания Ferrari рассекретила собственный болид для участия в мировых сериях гонок на выносливость. Болид с индексом 499P полностью разработан внутри компании и получил гибридную силовую установку на базе серийного мотора. На первый старт новинка выйдет в марте 2023 года: это произойдёт в Себринге, но планы компании включают и участие в «24 часах Ле-Мана». Тем самым Ferrari появится в высшем дивизионе культовой гонки впервые за полвека.