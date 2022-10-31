Ferrari показала болид, с которым выступит в Ле-Мане впервые за полвека

Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari рассекретила собственный болид для участия в мировых сериях гонок на выносливость. Болид с индексом 499P полностью разработан внутри компании и получил гибридную силовую установку на базе серийного мотора. На первый старт новинка выйдет в марте 2023 года: это произойдёт в Себринге, но планы компании включают и участие в «24 часах Ле-Мана». Тем самым Ferrari появится в высшем дивизионе культовой гонки впервые за полвека.
- Ferrari 499P дебютировал в яркой красно-жёлтой ливрее с логотипами спонсоров и бортовым номером 50: по всей видимости, это отсылка к своеобразному юбилею. Прототип получил развитые передний сплиттер и диффузор, а также «плавник»-стабилизатор и массивное антикрыло.
- Болид оснастили турбированным V6 объёмом 3,0 литра от гоночной версии Ferrari 296, однако двигатель серьёзно модернизировали — в том числе и ради того, чтобы использовать мотор в качестве одного из несущих элементов. Ассистирует ему электродвигатель: бензиновый ДВС приводит в движение задние колёса, электрический — переднюю ось. Совокупная отдача обоих агрегатов составляет 680 л.с.
Ferrari намеревается принять участие в высшем классе LMH: его регламент позволяет использовать шасси собственной разработки, тогда как в классе LMDh участники должны задействовать шасси фирм Multimatic, Dallara, Oreca или Ligier. Глава спортивного подразделения компании ранее заявлял, что технологии прототипа могут быть использованы в конструкции нового дорожного гиперкара.