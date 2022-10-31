В России начали продавать недорогой кроссовер Chevrolet из Китая

Ferrari показала болид, с которым выступит в Ле-Мане впервые за полвека
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari рассекретила собственный болид для участия в мировых сериях гонок на выносливость. Болид с индексом 499P полностью разработан внутри компании и получил гибридную силовую установку на базе серийного мотора. На первый старт новинка выйдет в марте 2023 года: это произойдёт в Себринге, но планы компании включают и участие в «24 часах Ле-Мана». Тем самым Ferrari появится в высшем дивизионе культовой гонки впервые за полвека.

Читайте нас в Дзене!
  • Ferrari 499P дебютировал в яркой красно-жёлтой ливрее с логотипами спонсоров и бортовым номером 50: по всей видимости, это отсылка к своеобразному юбилею. Прототип получил развитые передний сплиттер и диффузор, а также «плавник»-стабилизатор и массивное антикрыло.
1/5
  • Болид оснастили турбированным V6 объёмом 3,0 литра от гоночной версии Ferrari 296, однако двигатель серьёзно модернизировали — в том числе и ради того, чтобы использовать мотор в качестве одного из несущих элементов. Ассистирует ему электродвигатель: бензиновый ДВС приводит в движение задние колёса, электрический — переднюю ось. Совокупная отдача обоих агрегатов составляет 680 л.с.

Ferrari намеревается принять участие в высшем классе LMH: его регламент позволяет использовать шасси собственной разработки, тогда как в классе LMDh участники должны задействовать шасси фирм Multimatic, Dallara, Oreca или Ligier. Глава спортивного подразделения компании ранее заявлял, что технологии прототипа могут быть использованы в конструкции нового дорожного гиперкара.

Как считаете, победит Ferrari в Ле-Мане?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании