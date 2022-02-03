Ferrari отчиталась о новом рекорде продаж и раскрыла сроки запуска кроссовера

Компания Ferrari заявила, что с проданными в течение 2021 года 11 155 автомобилями установила новый рекорд годовых продаж. Это примерно на 10% выше показателей 2019 года, когда объёмы реализации итальянских суперкаров превысили 10-тысячную отметку, а достижения 2020 года Ferrari превзошла на 22,3%. При этом у прямых конкурентов фирмы — марки Lamborghini, которая также отметилась рекордными продажами, основным драйвером стал кроссовер Urus. В линейке Ferrari вседорожной модели пока нет, но вскоре это будет исправлено.
- Самым серьёзным ростом популярности марка Ferrari в течение 2021 года отметилась в Китае, Гонконге и Тайване: он составил 97%, хотя в абсолютных числах здесь было продано меньше всего машин — только 899. Наиболее же крупным регионом по объёмам реализации оказались Европа, Ближний Восток и Африка, которые компания рассматривает в совокупности. В этих регионах было реализовано 5492 автомобиля, что на 14% больше, чем в 2020 году. На втором месте — США.
- Данных о продажах в России компания не приводит. Однако, по подсчётам издания «Авторевю», в нашей стране марка также поставила рекорд: в ГИБДД было зарегистрировано 53 новых суперкара, тогда как в 2020-м этот результат составил 29 машин.
- В компании отметили успехи моделей F8, Roma и SF90 Stradale, а также 34‑процентный рост продаж машин с восьмицилиндровыми моторами. Популярность 12‑цилиндровых суперкаров снизилась на 16%, но в компании связывают это с прекращением производства модели 812 Superfast. Всего в 2021 году Ferrari заработала 4,27 миллиарда евро, из которых на доходы от продаж автомобилей и запчастей пришлось 3,57 миллиарда.
- Озвучила компания и кое-какие планы на нынешний год. Ferrari рассчитывает начать производство суперкара Daytona SP3, который был рассекречен в ноябре прошлого года. Очередная модель из линейки Icona получила самый мощный в истории марки двигатель V12. Всего будет собрано только 599 таких суперкаров, и все они уже распроданы.
- Кроме того, в официальном отчёте упоминается и первый кроссовер компании, сейчас известный под обозначением Purosangue. Эту модель пока можно было видеть лишь на шпионских фотографиях и видеозаписях, однако, согласно планам Ferrari, она встанет на конвейер также в нынешнем году с началом поставок клиентам, запланированным на 2023 год. Таким образом, можно ожидать, что фирма из Маранелло представит свою первую в истории вседорожную модель во второй половине нынешнего года.
Практически все премиальные марки, ранее опубликовавшие отчёты о продажах в 2021 году, отмечают серьёзную популярность кроссоверов. В их числе, к примеру, Lamborghini, у которой модель Urus заняла почти 60% всего объёма, и Bentley, примерно 40% продаж которой пришлось на вседорожник Bentayga.