Ferrari отчиталась о новом рекорде продаж и раскрыла сроки запуска кроссовера

Компания Ferrari заявила, что с проданными в течение 2021 года 11 155 автомобилями установила новый рекорд годовых продаж. Это примерно на 10% выше показателей 2019 года, когда объёмы реализации итальянских суперкаров превысили 10-тысячную отметку, а достижения 2020 года Ferrari превзошла на 22,3%. При этом у прямых конкурентов фирмы — марки Lamborghini, которая также отметилась рекордными продажами, основным драйвером стал кроссовер Urus. В линейке Ferrari вседорожной модели пока нет, но вскоре это будет исправлено.