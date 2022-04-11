Компания Ferrari оказалась в 15 раз прибыльнее Tesla

В 2021 году было произведено 69,54 миллиона автомобилей, что принесло авто­мобильным компаниям 1,74 триллиона евро совокупной выручки. Это на 13% больше, чем по итогам 2020 года. Однако результаты 2019 года были более масштабными: по объёмам производства в 2021 году мировой автопром просел на 14%, а выручка уменьшилась на 6%.