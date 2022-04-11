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Компания Ferrari оказалась в 15 раз прибыльнее Tesla

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Дмитрий Елизаров

Мировой автопром по итогам 2021 года выпустил меньше автомобилей, но заработал больше денег, чем до пандемии. К такому выводу пришли аналитики европейской редакции Motor1, проанализировав годовые отчёты 19 крупнейших мировых автопроизводителей со всей планеты, включая General Motors, Volkswagen Group и Stellantis. Самой прибыльной из автомобильных брендов в пересчёте на один автомобиль оказалась компания Ferrari, но больше всех заработала Toyota.

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  • В 2021 году было произведено 69,54 миллиона автомобилей, что принесло авто­мобильным компаниям 1,74 триллиона евро совокупной выручки. Это на 13% больше, чем по итогам 2020 года. Однако результаты 2019 года были более масштабными: по объёмам производства в 2021 году мировой автопром просел на 14%, а выручка уменьшилась на 6%.
  • При этом зарабатывать производители стали больше. Аналитики пришли к выводу, что операционная прибыль в пересчёте на один средне­статистический автомобиль, которая в 2019 году составляла 1168 евро, по итогам 2021‑го выросла до 1903 евро. Связывают это с отказами производителей от традиционных скидок и повышением цен на фоне дефицита, спровоциро­ванного кризисом микро­электроники. Кроме того, в последние годы автопроиз­водители активно мигрируют в сторону высоко­маржинальных и востребованных сегментов — в первую очередь кроссоверов.
  • Рекордсменом оказалась марка Ferrari, чья операци­онная прибыль составила 25,5%. В среднем итальянская компания зарабатывает на каждом проданном автомобиле 97 530 евро, тогда как занявшая второе место Tesla — лишь 6154 евро, то есть в 15,8 раза меньше. При этом в общей сложности Ferrari смогла получить прибыли на 1,09 миллиарда евро (это 15‑е место из 19), тогда как результат лидера рейтинга корпорации Toyota Motor составил 24,73 миллиарда.

Весной 2020 года аналитики приходили к схожим выводам. Тогда было подсчитано, что на каждом автомобиле Ferrari выручает в 30 раз больше, чем BMW, и более чем в 900 раз больше, чем Ford или Nissan.

Как считаете, почему такая разница?

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