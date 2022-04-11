Компания Ferrari оказалась в 15 раз прибыльнее Tesla

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Подсчитано, кто из автопроизводителей зарабатывает больше всего в секунду
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Дмитрий Елизаров
Мировой автопром по итогам 2021 года выпустил меньше автомобилей, но заработал больше денег, чем до пандемии. К такому выводу пришли аналитики европейской редакции Motor1, проанализировав годовые отчёты 19 крупнейших мировых автопроизводителей со всей планеты, включая General Motors, Volkswagen Group и Stellantis. Самой прибыльной из автомобильных брендов в пересчёте на один автомобиль оказалась компания Ferrari, но больше всех заработала Toyota.
Весной 2020 года аналитики приходили к схожим выводам. Тогда было подсчитано, что на каждом автомобиле Ferrari выручает в 30 раз больше, чем BMW, и более чем в 900 раз больше, чем Ford или Nissan.