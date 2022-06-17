Ferrari не будет оснащать свои суперкары полноценным автопилотом

Второй уровень автономности сейчас можно считать самым распространённым: под ним понимаются электронные комплексы, поддерживающие, к примеру, удержание в полосе, автоматическое торможение перед препятствиями и некоторые другие функции. Однако даже улучшенный до уровня 2+, такой комплекс требует от водителя постоянного контроля ситуации.