Ferrari не будет оснащать свои суперкары полноценным автопилотом

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Дмитрий Елизаров
Суперкары из Маранелло не получат системы полуавтономного управления даже 3 уровня, когда водитель может ненадолго отвлекаться от дороги. Ferrari планирует ограничить степень участия электроники в процессе управления уровнем 2/2+. Как пишет Carscoops со ссылкой на заявление компании, сделано это ради сохранения эмоций от вождения.
Ранее о своём стремлении довести автономность бортовых ассистентов до третьего уровня заявил концерн Stellantis. Его система будет базироваться на лидарах нового поколения: не исключено, аналогичный комплекс получат в будущем и автомобили марки BMW.