Toyota продлила приостановку своих заводов в Японии

Ferrari не будет оснащать свои суперкары полноценным автопилотом

Новости

Дмитрий Елизаров

Суперкары из Маранелло не получат системы полуавтономного управления даже 3 уровня, когда водитель может ненадолго отвлекаться от дороги. Ferrari планирует ограничить степень участия электроники в процессе управления уровнем 2/2+. Как пишет Carscoops со ссылкой на заявление компании, сделано это ради сохранения эмоций от вождения.

Читайте нас в Дзене!
  • «Ferrari ограничит степень автономности своих автомобилей, чтобы сохранить все исключительные эмоции, предназначенные для водителя», — цитирует издание заявление компании. При этом отказываться от так называемых «подключённых» медиасервисов в Маранелло не планируют.
  • Второй уровень автономности сейчас можно считать самым распространённым: под ним понимаются электронные комплексы, поддерживающие, к примеру, удержание в полосе, автоматическое торможение перед препятствиями и некоторые другие функции. Однако даже улучшенный до уровня 2+, такой комплекс требует от водителя постоянного контроля ситуации.
  • Официально разрешено снимать руки с руля и отвлекаться от дороги только при условии установки системы третьего уровня, однако пока такими «автопилотами» в Европе комплектует свои машины лишь Mercedes-Benz.
  • В компании не уточнили, коснётся ли это ограничение всех без исключения моделей, или кроссовер Purosangue как наиболее практичный Ferrari всё же получит шанс на автономность.
  • Новая стратегия развития компании предусматривает, к примеру, выпуск нового флагмана. Точная дата его появления не названа: новинка появится в течение четырёх ближайших лет (хотя на тесты гиперкар уже вышел). Кроме того, Ferrari объявила о намерении в 2025 году запустить продажи первого электромобиля и планомерно наращивать уровень электрификации модельного ряда.
  • В 2026 году 60% всех продаж составят машины с гибридными и полностью электрическими силовыми установками, а к концу десятилетия гибриды и электрокары займут по 40%. Таким образом, даже в 2030 году Ferrari будет выпускать автомобили с традиционными ДВС.

Ранее о своём стремлении довести автономность бортовых ассистентов до третьего уровня заявил концерн Stellantis. Его система будет базироваться на лидарах нового поколения: не исключено, аналогичный комплекс получат в будущем и автомобили марки BMW.

Нужен машинам Ferrari автопилот?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение