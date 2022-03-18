Внедорожники и пикапы чаще других машин сбивают пешеходов на поворотах

Ferrari выпустила ролик в честь первой модели, выпущенной 75 лет назад

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала видео, посвящённое родстеру 125S спорткару, который официально считается родоначальником модельного ряда марки. В ролике компания проводит прямые параллели, как имиджевые, так и визуальные, с одной из своих последних новинок — лимитированной Daytona SP3.

Читайте нас в Дзене!
  • «Когда первый Ferrari выехал за ворота Маранелло, это было нечто большее, чем просто новый автомобиль — это было заявление о намерениях», — утверждается в видео. По данным компании, первый автомобиль собрали 12 марта 1947 года, хотя дата официального дебюта родстера — 11 мая.
  • Ferrari 125S базировался на стальной трубчатой раме с двойными поперечными рычагами в передней подвеске и комплектовался 12-цилиндровым мотором объёмом всего 1,5 литра. Развивал двигатель около 120 л.с. и работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой.
  • Ferrari собрала всего два экземпляра 125S, так как уже в том же 1947 году заменила родстер моделью 159S с более крупным двигателем.
  • Демонстрируя в финале ролика свои новинки, компания утверждает, что «сейчас, спустя всего 75 лет, каждый Ferrari, который покидает завод — это не просто новый автомобиль. Каждый имеет заложенный в него потенциал стать настоящей классикой».

Продемонстрированный в финале суперкар — это представитель линейки Icona, в рамках которой в Маранелло создаются машины, посвящённые знаковым Ferrari прошлого. Daytona SP3 должна напоминать о гоночных итальянских автомобилях второй половины 1960-х, которые отметились многими победами на культовых трассах.

Знаете, с чего начиналась история Ferrari?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я