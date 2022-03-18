Ferrari выпустила ролик в честь первой модели, выпущенной 75 лет назад

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Уникальный Ferrari Enzo проехал 145 000 километров: его использовали как обычную машину
Внедорожники и пикапы чаще других машин сбивают пешеходов на поворотах
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала видео, посвящённое родстеру 125S — спорткару, который официально считается родоначальником модельного ряда марки. В ролике компания проводит прямые параллели, как имиджевые, так и визуальные, с одной из своих последних новинок — лимитированной Daytona SP3.
Продемонстрированный в финале суперкар — это представитель линейки Icona, в рамках которой в Маранелло создаются машины, посвящённые знаковым Ferrari прошлого. Daytona SP3 должна напоминать о гоночных итальянских автомобилях второй половины 1960-х, которые отметились многими победами на культовых трассах.