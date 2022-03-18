Ferrari выпустила ролик в честь первой модели, выпущенной 75 лет назад

«Когда первый Ferrari выехал за ворота Маранелло, это было нечто большее, чем просто новый автомобиль — это было заявление о намерениях»

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По данным компании, первый автомобиль собрали 12 марта 1947 года, хотя дата официального дебюта родстера — 11 мая.