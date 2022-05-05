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Ferrari готовит новый V12. Им могут оснастить кроссовер

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала короткое видео, в котором демонстрируются некоторые детали нового 12-цилиндрового мотора. Производитель заявил, что этот двигатель будет установлен на некоей «революционно новой» модели. Вероятнее всего, речь идёт о кроссовере Purosangue, который компания также уже анонсировала официально.

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  • В коротком описании нового двигателя он назван «сердцем чистокровного». Название Purosangue переводится с итальянского именно как «чистокровный»: таким образом, это выражение можно считать прямым намёком. Кроме того, двигатель охарактеризован как «символ неустанного поиска новых высот и чистых эмоций».
  • Ferrari обещает представить свой первый кроссовер ближе к концу нынешнего года. Первое официальное фото Purosangue было опубликовано в марте, но тогда компания не уточняла спецификаций моторной гаммы. Предполагалось, что кроссовер получит одну из уже имеющихся у компании силовых установок.
  • Среди кандидатов на эту роль назывались как 830-сильная гибридная установка от 296 GTB, так и V12 объёмом 6,5 литра, который устанавливается на 812 Competizione. Однако, судя по нынешнему сообщению из Маранелло, Ferrari решила разработать для Purosangue собственный мотор.

При этом основной конкурент будущего кроссовера Ferrari — Lamborghini Urus — комплектуется турбированным V8, хотя отказываться от V12 итальянцы также не собираются. Двигатель этой конфигурации в сочетании с электрическим довеском получит преемник нынешнего суперкара Aventador. А вот BMW планирует свернуть сборку больших моторов уже летом нынешнего года.

Кроссовер с V12 — как вам идея?

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