Ferrari готовит новый V12. Им могут оснастить кроссовер
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала короткое видео, в котором демонстрируются некоторые детали нового 12-цилиндрового мотора. Производитель заявил, что этот двигатель будет установлен на некоей «революционно новой» модели. Вероятнее всего, речь идёт о кроссовере Purosangue, который компания также уже анонсировала официально.
- В коротком описании нового двигателя он назван «сердцем чистокровного». Название Purosangue переводится с итальянского именно как «чистокровный»: таким образом, это выражение можно считать прямым намёком. Кроме того, двигатель охарактеризован как «символ неустанного поиска новых высот и чистых эмоций».
- Ferrari обещает представить свой первый кроссовер ближе к концу нынешнего года. Первое официальное фото Purosangue было опубликовано в марте, но тогда компания не уточняла спецификаций моторной гаммы. Предполагалось, что кроссовер получит одну из уже имеющихся у компании силовых установок.
- Среди кандидатов на эту роль назывались как 830-сильная гибридная установка от 296 GTB, так и V12 объёмом 6,5 литра, который устанавливается на 812 Competizione. Однако, судя по нынешнему сообщению из Маранелло, Ferrari решила разработать для Purosangue собственный мотор.
При этом основной конкурент будущего кроссовера Ferrari — Lamborghini Urus — комплектуется турбированным V8, хотя отказываться от V12 итальянцы также не собираются. Двигатель этой конфигурации в сочетании с электрическим довеском получит преемник нынешнего суперкара Aventador. А вот BMW планирует свернуть сборку больших моторов уже летом нынешнего года.