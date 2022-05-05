Ferrari готовит новый V12. Им могут оснастить кроссовер

Среди кандидатов на эту роль назывались как 830-сильная гибридная установка от 296 GTB, так и V12

объёмом 6,5 литра, который устанавливается на

812 Competizione. Однако, судя по нынешнему сообщению из Маранелло, Ferrari решила разработать для Purosangue собственный мотор.