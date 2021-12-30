Компания Ferrari представила обновлённый логотип в честь 75-летия

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Ferrari может выпустить ещё пять ультраредких суперкаров
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В наступающем 2022 году компании Ferrаri исполняется 75 лет. Первым подарком бренда самому себе стал обновлённый логотип, процесс подготовки которого итальянцы показали на видео.
Наверняка в честь юбилея марки в 2022 году будет ещё не один сюрприз для поклонников. Главным, скорее всего, станет выход долгожданного кроссовера Purosangue. Не исключено, что появится какая-то информация о преемнике гиперкара LaFerrari.