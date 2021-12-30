Компания Ferrari представила обновлённый логотип в честь 75-летия

Сотрудники и топ-менеджеры Ferrari рассказали, чем вдохновлялись при придумывании обновлённой эмблемы. На ней по-прежнему изображён вставший на дыбы конь. Но, как это принято время от времени у всех марок, слегка изменилось его начертание.

В ролике логотип презентовали необычным способом. Его составили из тысяч кусочков, словно пазл. Каждый элемент был изготовлен на заводе в Маранелло, а на положенное место его установили сотрудники Ferrari.

Наверняка в честь юбилея марки в 2022 году будет ещё не один сюрприз для поклонников. Главным, скорее всего, станет выход долгожданного кроссовера Purosangue. Не исключено, что появится какая-то информация о преемнике гиперкара LaFerrari.