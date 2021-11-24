Ferrari может выпустить ещё пять ультраредких суперкаров

Директор по маркетингу компании Ferrari Энрико Галлиера заявил изданию Autocar, что фирма уже сейчас располагает четырьмя или пятью потенциальными концепциями для создания уникальных суперкаров линейки Icona. Последней премьерой в этой линии от Ferrari стала Daytona SP3 с самым мощным V12 в истории компании.