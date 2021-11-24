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Ferrari может выпустить ещё пять ультраредких суперкаров

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Дмитрий Елизаров

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Директор по маркетингу компании Ferrari Энрико Галлиера заявил изданию Autocar, что фирма уже сейчас располагает четырьмя или пятью потенциальными концепциями для создания уникальных суперкаров линейки Icona. Последней премьерой в этой линии от Ferrari стала Daytona SP3 с самым мощным V12 в истории компании.

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Ferrari Daytona SP3

  • Серия Icona, в рамках которой ограниченными тиражами время от времени выпускаются оригинальные суперкары, служит своего рода посвящением прошлому компании. Такие модели базируются на современных платформах, но отличаются уникальным дизайном с отсылками к знаковым Ferrari прошедших лет. На данный момент серия Icona включает в себя три модели — спайдеры Monza SP1 и SP2, а также дебютировавшую недавно Daytona SP3. Учитывая заявление Галлиера, к этой серии могут присоединиться в будущем ещё четыре или пять необычных моделей.
  • Сама идея такого переосмысления творческого наследия марки принадлежит шеф-дизайнеру Ferrari Флавио Манцони. По его словам, это хороший способ построить своего рода мост между прошлым, настоящим и будущим, так как машины из линейки Icona — это не рестомоды, ибо на них всё же реализуются определённые инновации. К примеру, Daytona SP3 получила модернизированную 840-сильную версию 6,5-литрового двигателя от 812 Competizione.
  • Помимо прочего, дизайнер назвал линейку Icona возможностью продлить срок существования 12-цилиндровых моторов. По его словам, это не лучший технологический вариант, так как и турбированный V8, и тем более гибридная установка могут оказаться как мощнее, так и экономичнее. Но V12, по мнению Манцони, это лучшее, что есть у Ferrari с эмоциональной точки зрения. При этом полноценными суперкарами модели из линейки Icona итальянцы не считают, так как этот проект в целом ориентирован прежде всего не на характеристики, а на эффектный дизайн.

Современная Ferrari Daytona SP3 посвящена гоночным машинам второй половины 1960-х годов и построена на шасси Ferrari LaFerrari Aperta. Производитель оценил новинку минимум в 2 миллиона евро, но все запланированные к выпуску 599 автомобилей были раскуплены ещё до официального дебюта.

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