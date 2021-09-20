Ferrari переведёт культовый V12 на турбонаддув

Компания Ferrari подумывает о том, чтобы создать новый 12-цилиндровый двигатель. Как уточняет Carscoops со ссылкой на собственные источники, он будет меньшего объёма, чем нынешний 6,5-литровый мотор, и получит систему наддува. Это решение Ferrari использует, чтобы сохранить 12-цилиндровые моторы в своей гамме.

Издание уточняет, что в компании считают V12 неотъемлемой частью имиджа бренда, и поэтому компания собирается выпускать суперкары с моторами такой конфигурации так долго, как это позволят ужесточа­ющиеся экостандарты. Предполагается, что 12-цилин­дровыми моторами в ближайшем будущем снабдят кроссовер Purosangue и некий суперкар, который станет преемником модели LaFerrari.

Однако, в отличие от более ранних заявлений, в Ferrari предпочтут не сочетать крупный атмосферный V12 с электромотором ради снижения объёма вредных выбросов при сохранении требуемого уровня мощности. Вместо этого итальянцы могут уменьшить объём мотора, а его эффектив­ность повысить при помощи системы наддува. По данным издания, теоретически отдача такого двигателя могла бы достичь планки в 1000 л.с.

Самым мощным V12 в линейке компании сейчас считается мотор, который устанавливают на купе Ferarri 812 Competizione. При объёме 6,5 литра безнаддувный двигатель развивает 830 л.с. При этом турбиро­ванными V12 суперкары Ferrari уже оснащаются — но силами тюнеров. К примеру, в июле стало известно о проекте доработки двигателя купе F12 Berlinetta, который благодаря наддуву обеспечивает около 1500 л.с.

Экологические ограничения с итальянских производителей суперкаров в ближайшем будущем могут снять. Об этом заявили власти страны, которые намерены добиваться льгот для своих компаний: обосновывают идею мало­тиражностью моделей Ferrari и Lamborghini.