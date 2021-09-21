Ferrari готовит уникальный гиперкар в старом стиле

Компания Ferrari может представить очередной единственный в своём роде гиперкар, построенный в рамках клиентской программы Special Projects, уже в ноябре. Как пишет Carscoops со ссылкой на сообщения в FerrariChat, базой для уникальной новинки станет экс-флагман LaFerrari, а источником вдохновения — знаменитый спорткар 330 P4 образца 1967 года.