Ferrari готовит уникальный гиперкар в старом стиле

Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari может представить очередной единственный в своём роде гиперкар, построенный в рамках клиентской программы Special Projects, уже в ноябре. Как пишет Carscoops со ссылкой на сообщения в FerrariChat, базой для уникальной новинки станет экс-флагман LaFerrari, а источником вдохновения — знаменитый спорткар 330 P4 образца 1967 года.
- Издание предполагает, что испытания будущего гиперкара уже ведутся. Шпионские фотографии некоего прототипа Ferrari ранее публиковались, но тогда предполагалось, что компания готовит новую серийную модель. Сейчас же утверждается, что на глаза фотошпионам попался как раз закамуфлированный прототип единственного в своём роде автомобиля.
- Построить его планируется на базе карбонового монокока LaFerrari — модели, ставшей некогда флагманской моделью компании. Это купе комплектовали гибридной силовой установкой на базе 6,3-литрового V12, развивавшей 950 л.с. Однако новинка получит более современный мотор без электрической надстройки — 6,5-литровый V12 от нынешней 812 Competizione. Здесь он выдаёт 830 л.с., но для особой модели мотор форсируют.
- Клиентская программа позволяет заказчикам уникальных суперкаров формировать их внешний вид по своему усмотрению. Предполагается, что облик новинки будет отсылкой к внешности знаменитого спорткара Ferrari 330 P4 образца 1967 года, который участвовал в историческом противостоянии итальянской компании с концерном Ford на гоночных трассах.
Эти мотивы подразделение Special Projects уже использовало в 2019 году. Уникальное купе P80/C, также построенное по особому заказу в единственном экземпляре, получило скрытые фары, очертаниями напоминавшие воздухозаборники культового спорткара. Новинку же, по некоторым данным, компания рассекретит 16 ноября в Муджелло.