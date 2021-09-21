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Ferrari готовит уникальный гиперкар в старом стиле
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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari может представить очередной единственный в своём роде гиперкар, построенный в рамках клиентской программы Special Projects, уже в ноябре. Как пишет Carscoops со ссылкой на сообщения в FerrariChat, базой для уникальной новинки станет экс-флагман LaFerrari, а источником вдохновения — знаменитый спорткар 330 P4 образца 1967 года.

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  • Издание предполагает, что испытания будущего гиперкара уже ведутся. Шпионские фото­графии некоего прототипа Ferrari ранее публиковались, но тогда пред­полагалось, что компания готовит новую серийную модель. Сейчас же утверждается, что на глаза фото­шпионам попался как раз закамуфли­рованный прототип единственного в своём роде автомобиля.
  • Построить его планируется на базе карбонового монокока LaFerrari — модели, ставшей некогда флагман­ской моделью компании. Это купе комплектовали гибридной силовой установкой на базе 6,3-литрового V12, разви­вавшей 950 л.с. Однако новинка получит более современный мотор без электрической надстройки — 6,5-литровый V12 от нынешней 812 Competizione. Здесь он выдаёт 830 л.с., но для особой модели мотор форсируют.
  • Клиентская программа позволяет заказчикам уникальных суперкаров формировать их внешний вид по своему усмотрению. Предполагается, что облик новинки будет отсылкой к внешности знаменитого спорткара Ferrari 330 P4 образца 1967 года, который участвовал в историческом противо­стоянии итальянской компании с концерном Ford на гоночных трассах.

Эти мотивы подразделение Special Projects уже использовало в 2019 году. Уникальное купе P80﻿/﻿C, также построенное по особому заказу в единственном экзем­пляре, получило скрытые фары, очерта­ниями напоминавшие воздухо­заборники культового спорткара. Новинку же, по некоторым данным, компания рассекретит 16 ноября в Муджелло.

А какие Ferrari круче — современные или винтажные?

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