Ferrari F40, которая всю жизнь провела в одних руках, ушла с молотка за 153 миллиона рублей

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На продажу выставлен уникальный Ferrari F40 — он синий
Электрокар Tesla Model 3 едва не стал самым популярным автомобилем в Германии. Он почти догнал VW Golf
Михаил Кондратьев
На аукционе Bonhams в Бельгии продали Ferrari F40, которая всю жизнь провела в одних руках. За суперкар 1989 года заплатили 1,84 миллиона евро или почти 153 миллиона рублей.
Летом на торгах Gooding&Company в США продали очень редкую модель Ferrari — 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 года. Всего таких выпустили лишь 50 штук. Сумма сделки превысила 10,8 миллиона долларов (около 132 миллионов рублей).