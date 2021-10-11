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Ferrari F40, которая всю жизнь провела в одних руках, ушла с молотка за 153 миллиона рублей
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Михаил Кондратьев

На аукционе Bonhams в Бельгии продали Ferrari F40, которая всю жизнь провела в одних руках. За суперкар 1989 года заплатили 1,84 миллиона евро или почти 153 миллиона рублей.

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  • Сумма сделки значительно превысила прогнозируемую стоимость аукционного дома — от 1 до 1,5 миллиона евро. Особая ценность экземпляра объясняется отличным состоянием и малым пробегом. С 1992 года машину хранили в гараже, а на одометре значится всего 1790 километров.
  • Первый владелец — поклонник марки, который с 1970-х периодически приобретал новые Ferrari. При покупке F40 он заказал опускающиеся боковые окна (по умолчанию они были фиксиро­ванные, с небольшой «форточкой») и кондиционер. Вместе с машиной сохранились оригиналь­ный набор инструментов и сервисная книжка с другими бумагами.
  • F40 выпускалась с 1987 по 1992 год и стала последней моделью, созданной при жизни основателя фирмы Энцо Феррари. Она оснащалась 2,9-литровым двигателем V8 с двумя турбинами (478–484 л.с., в зависимости от рынка) и обладала рекордной по тем временам максимальной скоростью в 321 км﻿/﻿ч. Всего было выпущено 1315 экземпляров.

Летом на торгах Gooding&Company в США продали очень редкую модель Ferrari — 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 года. Всего таких выпустили лишь 50 штук. Сумма сделки превысила 10,8 миллиона долларов (около 132 миллионов рублей).

Мечтали когда-нибудь о Ferrari F40?

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