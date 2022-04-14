Ferrari показала тизер загадочного суперкара. Возможно, у него нет крыши

В

пользу этой гипотезы говорит сам тизер: в подсвеченном силуэте будущей новинки угадываются линия заднего крыла и очертания капсулы салона. Кроме того, по данным издания, которое

ссылается на фотошпионов, прототипы будущего спайдера уже замечали во время испытаний.

Согласно шпионским снимкам, открытая версия суперкара получит жёсткий складной верх.