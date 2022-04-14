Ferrari показала тизер загадочного суперкара. Возможно, у него нет крыши

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Новый суперкар Ferrari для трека показали на первых фото
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Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari опубликовала первое изображение некоей новинки, не раскрыв при этом её сути, но назвав дату дебюта: премьера нового суперкара намечена на 19 апреля. Издание Carscoops выдвинуло предположение, что Ferrari намерена представить открытую версию своей последней серийной разработки 296 GTB.
Ferrari 296 GTB была представлена в июне прошлого года. Благодаря силовой установке суперкар стал вторым по мощности гибридом компании после SF90 Stradale. Он оснащается 2,9-литровым турбированным V6 в сочетании с электродвигателем, которые развивают 830 л.с. и позволяют набирать 100 км/ч за 2,9 секунды.