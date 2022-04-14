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Ferrari показала тизер загадочного суперкара. Возможно, у него нет крыши

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari опубликовала первое изображение некоей новинки, не раскрыв при этом её сути, но назвав дату дебюта: премьера нового суперкара намечена на 19 апреля. Издание Carscoops выдвинуло предположение, что Ferrari намерена представить открытую версию своей последней серийной разработки 296 GTB.

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Тизер Ferrari

  • В пользу этой гипотезы говорит сам тизер: в подсвеченном силуэте будущей новинки угадываются линия заднего крыла и очертания капсулы салона. Кроме того, по данным издания, которое ссылается на фотошпионов, прототипы будущего спайдера уже замечали во время испытаний. Согласно шпионским снимкам, открытая версия суперкара получит жёсткий складной верх.
  • Как именно она будет называться, пока неясно. Издание предполагает, что новинка выйдет на рынок под именем 296 GTS. Так называлась открытая версия модели Ferrari Dino 246, которая, по официальным заявлениям, стала одним из источников вдохновения для создателей современного суперкара наравне с Ferrari 250 LM.

Ferrari 296 GTB была представлена в июне прошлого года. Благодаря силовой установке суперкар стал вторым по мощности гибридом компании после SF90 Stradale. Он оснащается 2,9-литровым турбированным V6 в сочетании с электродвигателем, которые развивают 830 л.с. и позволяют набирать 100 км/ч за 2,9 секунды.

Ferrari с откидным верхом или обычное купе?

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