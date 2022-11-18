На Ferrari 308 из 1980-х поставили 1000-сильный двигатель Honda

Honda

K

24

— это рядная «четвёрка» объёмом 2,4 литра. Её делали с 2001 по 2016 год. В разных версиях мощностью от 158 до 205 л.с. она ставилась на множество моделей

Honda

, включая

Accord

и

CR

-

V

. Снабжённый наддувом и множеством других доработок, мотор стал выдавать около 1000 л.с.