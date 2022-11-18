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На Ferrari 308 из 1980-х поставили 1000-сильный двигатель Honda
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Кирилл Малышев

YouTube-канал Stance Works опубликовал 20-минутный ролик с подробным рассказом о своём последнем проекте. В рамках него 40-летний Ferrari 308 GTBi вместо родного мотора получил форсированный до 1000 лошадиных сил агрегат Honda.

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  • Ferrari 308 GTBi выпускался с 1980 по 1983 год. Он оснащался скромным по меркам бренда из Маранелло мотором. «Восьмёрка» объёмом всего 2,9 литра выдавала 214 л.с. в европейской спецификации. Всего сделали 494 таких машины.
  • Honda K24 — это рядная «четвёрка» объёмом 2,4 литра. Её делали с 2001 по 2016 год. В разных версиях мощностью от 158 до 205 л.с. она ставилась на множество моделей Honda, включая Accord и CR-V. Снабжённый наддувом и множеством других доработок, мотор стал выдавать около 1000 л.с.
  • Ролик показывает основные стадии проекта, занявшего около двух лет. Всего было отснято 115 эпизодов. Авторы проекта решили покрыть изначально жёлтый кузов Ferrari белой плёнкой, но уверяют, что это временное решение.
  • Ferrari с японским мотором предстоят замеры на диностенде, испытания и последующая доводка. Поэтому финальные характеристики машины пока неизвестны.

Эпатажное тюнинг-ателье Mansory доработало купе Ferrari Roma. Его двигателю добавили 80 «лошадей», кузов получил карбоновый обвес и оригинальную двухцветную окраску кузова. Автомобиль построен в единственном экземпляре.

Ferrari с японским мотором — это:

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