На Ferrari 308 из 1980-х поставили 1000-сильный двигатель Honda

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Миниатюрный монстр-трак, выигравший конкурс Hot Wheels, превратят в игрушку
Кирилл Малышев
YouTube-канал Stance Works опубликовал 20-минутный ролик с подробным рассказом о своём последнем проекте. В рамках него 40-летний Ferrari 308 GTBi вместо родного мотора получил форсированный до 1000 лошадиных сил агрегат Honda.
Эпатажное тюнинг-ателье Mansory доработало купе Ferrari Roma. Его двигателю добавили 80 «лошадей», кузов получил карбоновый обвес и оригинальную двухцветную окраску кузова. Автомобиль построен в единственном экземпляре.