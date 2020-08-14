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Подарок мечты на день рождения: реакция отца на подаренный ему Феррари

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Артём Шахнович

На странице блогера Supercar Blondie опубликовано трогательное видео, на котором дети дарят отцу суперкар Ferrari, о котором тот мечтал.

  • Дети подвели родителей с повязкой на глазах к красному Ferrari 458 Spider, усадили их в автомобиль и лишь затем разрешили открыть глаза. Реакция была соответ­ствующей — подарок их потряс. А главу семейства растрогал до слёз.

  • Суперкар Ferrari 458 Italia выпускался с 2009 по 2015 год. Его открытая версия появилась в 2011 году. Двигатель у неё тот же, что и у купе — 4,5-литровый безнаддувный V8, развивающий 570 л.с. и 540 Нм.

  • До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,4 секунды, до 200 км/ч — за 10,8 секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч.

  • Новым автомобиль стоил 226 800 евро (268 000 долларов США).

А вы дарили родителям автомобиль?

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