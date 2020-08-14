Подарок мечты на день рождения: реакция отца на подаренный ему Феррари

Дети подвели родителей с повязкой на глазах к красному Ferrari 458 Spider, усадили их в автомобиль и лишь затем разрешили открыть глаза. Реакция была соответ­ствующей — подарок их потряс. А главу семейства растрогал до слёз.

Суперкар Ferrari 458 Italia выпускался с 2009 по 2015 год. Его открытая версия появилась в 2011 году. Двигатель у неё тот же, что и у купе — 4,5-литровый безнаддувный V8, развивающий 570 л.с. и 540 Нм.

До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,4 секунды, до 200 км/ч — за 10,8 секунды. Максимальная скорость — 320 км/ч.