Очередной редчайший Ferrari выставлен на продажу. Его владельцы не знали, что это Ferrari

Основным спортивным достижением именно этого экзем­пляра 340 America называют 5-е место на суточных гонках в Ле-Мане в 1952 году под управлением Андре Симона и Люсьена Винсента. По завершении гоночной карьеры авто­мобиль перевезли в США, где его и начали дорабатывать.

В конце 50-х автомобиль вместо штатного 4,1-литрового V12 снабдили восьми­цилиндровым мотором Chevrolet, а также серьёзно модифи­цировали внешность (по некоторым данным, причиной стала авария). После этого спорткар надолго пропал из виду и снова появился в поле зрения в 1990 году: машину нашли заброшенной в сарае, после чего её приобрёл известный в те времена американский гонщик Майк Санфилиппо. Как отмечают аукци­онисты, он понятия не имел, что это за автомобиль, и купил его всего за 200 долларов. Спортсмен планировал построить на его базе машину для гонок на ускорение, но по неназванной причине отказался от своих намерений.

В 2006 году спорткар был перепродан на аукционе за 26 912 долларов под видом винтажной модели марки Devin. Купивший его реставратор Том Шонесси планировал заняться его восстанов­лением. Однако погрузившись в изучение прошлого этого экзем­пляра, смог узнать при помощи экспертов по классическим Ferrari, что он пред­ставляет на самом деле.

Восстановлением истинного облика автомо­биля занимались специ­алисты центра Ferrari Classiche в Италии, и, по данным Mecum, это обошлось в несколько сотен тысяч долларов. Спорткару вернули оригиналь­ный кузов дизайна Vignale и исконный 12-цилинд­ровый мотор в паре с 4-ступен ­чатой механической коробкой.

Предполагаемая цена продажи раритета аукционным домом не называется. Однако отмечено, что покупателю передадут целую книгу с документаль­ными свидетель­ствами биографии этого экзем­пляра и полным отчётом о реставраци­онных работах.