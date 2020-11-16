Очередной редчайший Ferrari выставлен на продажу. Его владельцы не знали, что это Ferrari
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum уйдёт с молотка один из всего 24 экземпляров когда-либо построенных Ferrari 340 America, выпущенный в 1952 году. В конце
Основным спортивным достижением именно этого экземпляра 340 America называют
5-еместо на суточных гонках в Ле-Мане в 1952 году под управлением Андре Симона и Люсьена Винсента. По завершении гоночной карьеры автомобиль перевезли в США, где его и начали дорабатывать.
В конце 50-х автомобиль вместо штатного 4,1-литрового V12 снабдили восьмицилиндровым мотором Chevrolet, а также серьёзно модифицировали внешность (по некоторым данным, причиной стала авария). После этого спорткар надолго пропал из виду и снова появился в поле зрения в 1990 году: машину нашли заброшенной в сарае, после чего её приобрёл известный в те времена американский гонщик Майк Санфилиппо. Как отмечают аукционисты, он понятия не имел, что это за автомобиль, и купил его всего за 200 долларов. Спортсмен планировал построить на его базе машину для гонок на ускорение, но по неназванной причине отказался от своих намерений.
В 2006 году спорткар был перепродан на аукционе за 26 912 долларов под видом винтажной модели марки Devin. Купивший его реставратор Том Шонесси планировал заняться его восстановлением. Однако погрузившись в изучение прошлого этого экземпляра, смог узнать при помощи экспертов по классическим Ferrari, что он представляет на самом деле.
Восстановлением истинного облика автомобиля занимались специалисты центра Ferrari Classiche в Италии, и, по данным Mecum, это обошлось в несколько сотен тысяч долларов. Спорткару вернули оригинальный кузов дизайна Vignale и исконный 12-цилиндровый мотор в паре с
4-ступенчатой механической коробкой.
Предполагаемая цена продажи раритета аукционным домом не называется. Однако отмечено, что покупателю передадут целую книгу с документальными свидетельствами биографии этого экземпляра и полным отчётом о реставрационных работах.
Летом нынешнего года одна из моделей Ferrari была названа самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на онлайн-аукционе. За Ferrari Enzo 2003 года при посредничестве RM Sotheby's заплатили
2 640 000долларов.