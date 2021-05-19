Ferrari готовит ещё один «самый мощный V12 в истории»

На данный момент мощнейшим 12-цилиндровым мотором компании Ferrari считается атмо­сферный 6,5-литровый двигатель, устанавли­ваемый на купе 812 Competizione и его открытую версию в кузове тарга. Агрегат развивает 830 л.с. и способен раскручи­ваться до 9500 об./мин.

Однако, как заявил технический директор компании Майкл Лейтерс, это не предел. По его словам, в Ferrari уже работают над новой итерацией этого мотора. В подроб­ности он вдаваться не пожелал. Директор компании по маркетингу Энрико Галлиера в свою очередь добавил, что Ferrari «даже не думала» о трековой моди­фикации суперкара, которая могла бы получить наимено­вание 812XX.