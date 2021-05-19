Ferrari готовит ещё один «самый мощный V12 в истории»
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari подтвердила готовность вывести на рынок сверхмощный 12-цилиндровый мотор — как уточняет Autocar, он будет ещё мощнее, чем двигатель, который получила недавняя новинка 812 Competizione. При этом двигатель окажется «гражданским», о создании трековой версии суперкара речи пока не идёт.
На данный момент мощнейшим 12-цилиндровым мотором компании Ferrari считается атмосферный 6,5-литровый двигатель, устанавливаемый на купе 812 Competizione и его открытую версию в кузове тарга. Агрегат развивает 830 л.с. и способен раскручиваться до 9500
об./мин.
Однако, как заявил технический директор компании Майкл Лейтерс, это не предел. По его словам, в Ferrari уже работают над новой итерацией этого мотора. В подробности он вдаваться не пожелал. Директор компании по маркетингу Энрико Галлиера в свою очередь добавил, что Ferrari «даже не думала» о трековой модификации суперкара, которая могла бы получить наименование 812XX.
830-сильная версия Ferrari 812 Superfast способна ускориться до 100 км/ч за 2,85 секунды, а
200 км/чнаберёт за 7,5 секунды при максимальной скорости 340 км/ч.Помимо форсированного двигателя, версия Competizione отличается серьёзно доработанным и облегчённым кузовом, а также перенастроенным шасси.