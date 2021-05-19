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Ferrari готовит ещё один «самый мощный V12 в истории»

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari подтвердила готовность вывести на рынок сверх­мощный 12-цилин­дровый мотор — как уточняет Autocar, он будет ещё мощнее, чем двигатель, который получила недавняя новинка 812 Competizione. При этом двигатель окажется «граждан­ским», о создании трековой версии суперкара речи пока не идёт.

  • На данный момент мощнейшим 12-цилиндровым мотором компании Ferrari считается атмо­сферный 6,5-литровый двигатель, устанавли­ваемый на купе 812 Competizione и его открытую версию в кузове тарга. Агрегат развивает 830 л.с. и способен раскручи­ваться до 9500 об./мин.

  • Однако, как заявил технический директор компании Майкл Лейтерс, это не предел. По его словам, в Ferrari уже работают над новой итерацией этого мотора. В подроб­ности он вдаваться не пожелал. Директор компании по маркетингу Энрико Галлиера в свою очередь добавил, что Ferrari «даже не думала» о трековой моди­фикации суперкара, которая могла бы получить наимено­вание 812XX.

  • 830-сильная версия Ferrari 812 Superfast способна ускориться до 100 км/ч за 2,85 секунды, а 200 км/ч наберёт за 7,5 секунды при максимальной скорости 340 км/ч. Помимо форсиро­ванного двигателя, версия Competizione отличается серьёзно доработанным и облег­чённым кузовом, а также пере­настроенным шасси.

Как считаете, есть предел мощности у атмосферных моторов?

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