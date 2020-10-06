В России предложили ввести федеральный штраф за парковку на газоне

В новом КоАП, проект которого сейчас разрабаты­вается, может появиться отдельная статья, предусматри­вающая штраф за парковку и стоянку на газоне, сообщают РИА «Новости». Штрафовать смогут и за несанкци­ониро­ванную мойку машин. Сейчас такие меры региональ­ные власти вводят самостоятельно.

Тех, кто паркуется или даже просто останав­ливается на газоне или детской площадке, а также ездит по ним, пред­лагается наказы­вать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей, но преду­смотрена и возмож­ность отделаться предупреж­дением. За мойку авто­мобиля там, где это запрещено, в будущем может грозить штраф от тысячи рублей до трёх. Кроме того, отдельной строкой в статье пропишут ответ­ственность за автохлам во дворах жилых домов.



Сейчас штрафы за парковку на газоне устанавли­ваются региональным законо­датель­ством, и они нередко заметно больше, чем предлагается закрепить в новом КоАП. К примеру, в Москве за такое нарушение можно получить штраф от 5 тысяч рублей для физических лиц до 300 тысяч для юридиче­ских, а в Сверд­ловской области с 1 января прошлого года действует санкция для рядовых водителей в размере от 3 до 5 тысяч рублей.