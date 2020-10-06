В России предложили ввести федеральный штраф за парковку на газоне
Дмитрий Елизаров
В новом КоАП, проект которого сейчас разрабатывается, может появиться отдельная статья, предусматривающая штраф за парковку и стоянку на газоне, сообщают РИА «Новости». Штрафовать смогут и за несанкционированную мойку машин. Сейчас такие меры региональные власти вводят самостоятельно.
Тех, кто паркуется или даже просто останавливается на газоне или детской площадке, а также ездит по ним, предлагается наказывать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей, но предусмотрена и возможность отделаться предупреждением. За мойку автомобиля там, где это запрещено, в будущем может грозить штраф от тысячи рублей до трёх. Кроме того, отдельной строкой в статье пропишут ответственность за автохлам во дворах жилых домов.
Сейчас штрафы за парковку на газоне устанавливаются региональным законодательством, и они нередко заметно больше, чем предлагается закрепить в новом КоАП. К примеру, в Москве за такое нарушение можно получить штраф от 5 тысяч рублей для физических лиц до 300 тысяч для юридических, а в Свердловской области с 1 января прошлого года действует санкция для рядовых водителей в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
При помощи каких определений будут квалифицировать участок местности именно как газон, пока не уточняется. О необходимости конкретизировать это определение сообщалось ещё в июле нынешнего года, однако пока никаких решений по этому поводу не принято.