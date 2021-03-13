Hyundai, Kia и Toyota: названы самые угоняемые автомобили в России
Михаил Кондратьев
Российские страховщики назвали самые угоняемые автомобили в феврале 2021 года. Ими стали Hyundai, Kia и Toyota, причём чаще всего среди них выделялись модели Solaris, Sportage и Camry соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди других наиболее подверженных угону марок была названы Land Rover, Range Rover, Mercedes-Benz и Lexus, а также некоторые конкретные модели других брендов: BMW X6, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200 и Infiniti QX80.
При этом в компании «МАКС», например, отметили выход из списка Hyundai Creta и Tucson вместе с Kia Optima, но «улучшение» позиций у Lada Vesta и VW Tiguan.
По сравнению с февралём 2020 года большинство страховщиков наблюдают существенное снижение количества угонов. По данным «МАКС», уровень сократился более чем в два раза, в «Согласии» и «Росгосстрахе» говорят о падении на 30 и 65 процентов соответственно, а в «АльфаСтраховании» — о 40 процентах.
Однако относительно января 2021 года случаев угона стало заметно больше. По статистике «Росгосстраха» это прибавка на 65 процентов, а в «АльфаСтраховании» фиксируют рост в несколько раз. В «РЕСО-Гарантии» сообщили также, что основной объём угонов приходится на Москву и Санкт-Петербург, тогда как «Росгосстрах» выделил именно северную столицу по наибольшему числу случаев.
В конце 2020-го были названы самые угоняемые машины в России по результатам трёх кварталов года. Возглавила список Toyota Camry. В десятку вошли также автомобили корейских марок, Lada 4x4, Лексусы и
S-класс.При этом общее количество угонов снизилось на 20 процентов — страховщики связали это с трудностью пересечения границ в условиях пандемии, что усложняет переправку краденых машин в другие страны.