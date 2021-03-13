Редчайший суперкар Vector M-12 с мотором от Lamborghini уйдёт с молотка

Hyundai, Kia и Toyota: названы самые угоняемые автомобили в России

Новости

Михаил Кондратьев

Российские страховщики назвали самые угоняемые авто­мобили в феврале 2021 года. Ими стали Hyundai, Kia и Toyota, причём чаще всего среди них выделялись модели Solaris, Sportage и Camry соответ­ственно. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Среди других наиболее подверженных угону марок была названы Land Rover, Range Rover, Mercedes-Benz и Lexus, а также некоторые конкретные модели других брендов: BMW X6, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200 и Infiniti QX80.

  • При этом в компании «МАКС», например, отметили выход из списка Hyundai Creta и Tucson вместе с Kia Optima, но «улучшение» позиций у Lada Vesta и VW Tiguan.

  • По сравнению с февралём 2020 года большин­ство страховщиков наблюдают существенное снижение количе­ства угонов. По данным «МАКС», уровень сократился более чем в два раза, в «Согласии» и «Росгос­страхе» говорят о падении на 30 и 65 процентов соответ­ственно, а в «Альфа­Страховании» — о 40 процентах.

  • Однако относительно января 2021 года случаев угона стало заметно больше. По статистике «Росгос­страха» это прибавка на 65 процентов, а в «Альфа­Страховании» фиксируют рост в несколько раз. В «РЕСО-Гарантии» сообщили также, что основной объём угонов приходится на Москву и Санкт-Петер­бург, тогда как «Росгос­страх» выделил именно северную столицу по наибольшему числу случаев.

  • В конце 2020-го были названы самые угоняемые машины в России по результатам трёх кварталов года. Возглавила список Toyota Camry. В десятку вошли также автомобили корейских марок, Lada 4x4, Лексусы и S-класс. При этом общее количество угонов снизилось на 20 процентов — страховщики связали это с трудностью пере­сечения границ в условиях пандемии, что усложняет переправку краденых машин в другие страны.

Бережёте автомобиль от угона?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение