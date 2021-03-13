Hyundai, Kia и Toyota: названы самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики назвали самые угоняемые авто­мобили в феврале 2021 года. Ими стали Hyundai, Kia и Toyota, причём чаще всего среди них выделялись модели Solaris, Sportage и Camry соответ­ственно. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди других наиболее подверженных угону марок была названы Land Rover, Range Rover, Mercedes-Benz и Lexus, а также некоторые конкретные модели других брендов: BMW X6, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200 и Infiniti QX80.

При этом в компании «МАКС», например, отметили выход из списка Hyundai Creta и Tucson вместе с Kia Optima, но «улучшение» позиций у Lada Vesta и VW Tiguan.

По сравнению с февралём 2020 года большин­ство страховщиков наблюдают существенное снижение количе­ства угонов. По данным «МАКС», уровень сократился более чем в два раза, в «Согласии» и «Росгос­страхе» говорят о падении на 30 и 65 процентов соответ­ственно, а в «Альфа­Страховании» — о 40 процентах.

Однако относительно января 2021 года случаев угона стало заметно больше. По статистике «Росгос­страха» это прибавка на 65 процентов, а в «Альфа­Страховании» фиксируют рост в несколько раз. В «РЕСО-Гарантии» сообщили также, что основной объём угонов приходится на Москву и Санкт-Петер­бург, тогда как «Росгос­страх» выделил именно северную столицу по наибольшему числу случаев.