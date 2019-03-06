Российский авторынок упал впервые за два года
Николай Андреев
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России в феврале 2019 года – они упали на 3,6 процента после 22 месяцев роста. За месяц было продано 128 406 машин — это на 4771 экземпляр меньше, чем в феврале 2018 года.
Больше всего продано автомобилей Lada – 27 011 машин, что на 1,4 процента меньше результата февраля прошлого года. В последний раз продажи снижались у «АвтоВАЗа» 2,5 года назад. На втором месте — Kia (падение на 0,4 процента и 17 731 проданный автомобиль). Третью строчку занимает Hyundai (14 260 машин) – компании удалось показать рост на 6 процентов.
Больше всего продажи выросли у фирмы Geely – на 367 процентов (со 113 до 528 машин). Самое большое падение – на 76 процентов – у коммерческого подразделения Mercedes-Benz. Продано 127 автомобилей против 538 в феврале 2018 года.
Самой популярной моделью российского рынка снова стала Lada Granta, удерживающая эту позицию с ноября: в феврале продано 10 574 экземпляра (+ 3713 к февралю прошлого года). Второе место заняла Lada Vesta – 7960 машин (- 496). Следом идёт Kia Rio с результатом 7102 автомобиля (-1877).
В 2018 году продажи автомобилей в России выросли на 12,8 процентов и составили 1 800 591 штуку.