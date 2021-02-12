6 причин, почему новый Renault Duster лучше старого

К слову, об оффроуде. Дорожный просвет нового Duster увели­чился на пять миллиметров и составляет 210 мм. Углы въезда и съезда, несмотря на новые бамперы, остались прежними, но, как и раньше, им могут позавидовать внедорожники покруче: 31 и 33 градуса соответ­ственно.

Если заглянуть под машину, то можно заметить стальную защиту картера, и она стоит по умолчанию. За пределами асфальта водителю теперь ассистируют помощник спуска с горы (скорость — до 5 км/ч), камеры кругового обзора и так называемый «монитор 4×4», который показы­вает продольные и поперечные углы наклона кузова. Информация отображается на экране мультимедийки.