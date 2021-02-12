6 причин, почему новый Renault Duster лучше старого
Константин Новацкий
Вот и он — Renault Duster нового поколения для России, который мы так давно ждём. Больше никаких прототипов, никакого камуфляжа и слухов — только цифры, фото и факты, большая часть которых должна обрадовать фанатов бюджетного вседорожника. Собрали для вас шесть причин, почему свежий Дастер лучше заслуженно уходящего на покой ветерана.
Причина №1. Новый кузов
Вседорожник второго поколения остался верен платформе Global Access и даже сохранил знакомые очертания кузова. Но стоит приглядеться повнимательнее. Кузовные панели изменились, приподнялась линия окон, а лобовое стекло теперь наклонено сильнее, отчего улучшились аэродинамика, обзорность и даже акустический комфорт в салоне.
Силовую структуру в Renault тоже доработали: лонжероны, передний подрамник и часть усилителей позаимствовали у Arkana. А жёсткость кузова, благодаря высокопрочной стали, выросла на 10 процентов. Это очень положительно сказалось на пассивной безопасности: по результатам заводского краш-теста новый Duster получил 14,55 балла из 16 возможных. Для внедорожника первого поколения эти цифры были недостижимы в принципе.
Разница есть и в габаритах. В сравнении с прежней моделью новинка вытянулась на 26 миллиметров (до 4341 мм), колёсная база прибавила пусть незначительные, но всё же 3 миллиметра (2676 мм), а багажник стал просторнее на 20 литров (до 428 литров у полноприводных версий).
Причина №2. Обновлённое шасси
Чего точно не было у прежнего Дастера — это настройки руля по вылету. Теперь, благодаря узлам от Arkana, «баранка» получила долгожданную дополнительную регулировку, а заодно и новый электроусилитель, который должен избавить от биений во время езды по бездорожью и плохим дорогам.
К слову, об оффроуде. Дорожный просвет нового Duster увеличился на пять миллиметров и составляет 210 мм. Углы въезда и съезда, несмотря на новые бамперы, остались прежними, но, как и раньше, им могут позавидовать внедорожники покруче: 31 и 33 градуса соответственно.
Если заглянуть под машину, то можно заметить стальную защиту картера, и она стоит по умолчанию. За пределами асфальта водителю теперь ассистируют помощник спуска с горы (скорость — до
Причина №3. Моторы: теперь есть турбо
Знакомая по Аркане 1,33-литровая наддувная «четвёрка», созданная совместно с немцами из Daimler, отныне есть и на Дастере. Причём новость о появлении этого мотора сразу двойная. 150-сильный «турбо» не просто поставили под капот внедорожника, но также настроили его под
А ещё новый Duster – первый Renault в России, в котором турбомотор сочетается с
Остальные моторы отлично знакомы по предшественнику. Это бензиновые атмосферники на 1,6 и 2 литра мощностью от 114 до 143 сил, а также полуторалитровый 109-сильный дизель. Как мы видим, вопреки ожиданиям Renault сохранила всю линейку агрегатов прежнего Duster, добавив к ним мотор-новинку.
Причина №4. Новый салон
Регулируемый по вылету руль — всего лишь одна из множества инноваций в интерьере нового Duster. Вместо рестайлинга всем знакомых пластиковых элементов мы получили принципиально иной дизайн, который напоминает всё ту же Аркану. Вся передняя панель выполнена в новом стиле: с более строгими линиями и прямоугольными элементами. По центру расположен «аркановский» же тачскрин диагональю восемь дюймов с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов Яндекса, а под ним собраны клавиши быстрого доступа и климатический блок с мини-экранчиками в шайбах-крутилках. С — «стиль»!
У версий с фирменным медиакомплексом Easy Link имеется ещё один цветной экран в приборной панели — он отвечает за показания борткомпьютера. А упомянутый уже руль получил новый (для Дастера) дизайн и обзавёлся кнопками круиз-контроля, управления бортовым компьютером и голосовым ассистентом. Увы, всё, что касается музыки, по-прежнему вынесено на подрулевой джойстик.
Наконец, дверные панели. И спереди, и сзади в них появились удобные ручки и вместительные карманы, а общая ёмкость всех ниш для мелочёвки благодаря редизайну выросла на 4 литра и составляет 27 литров.
Причина №5. Больше гнёзд и тепла
Пожалуй, начнём именно с тепла, поскольку подогревов для нового Duster не пожалели. Помимо боковых зеркал, форсунок омывателя, лобового стекла и передних кресел (с удлинёнными на 20 мм подушками), нити обогрева появились в рулевом колесе, а также в подушке заднего дивана. Причём задние пассажиры тоже могут выбирать один из двух вариантов «прожарки»: посильнее и послабее.
Помимо тёплой опции, сидящим сзади доступны два USB-разъёма для зарядки гаджетов и удобно расположенная 12-вольтовая розетка. А затылки теперь подпирают новые компактные подголовники взамен «лопухов», что прежде ограничивали обзор назад.
Причина №6. Стайлинг и два «лица»
Новый стиль Дастера — с иными бамперами и блоками галогенных фар, а также диодными фонарями в духе Jeep Renegade — теперь можно ещё и подогнать под себя, выбрав одну из двух топ-версий: городскую или брутально внедорожную. В первой будет больше внешнего хрома и двухцветные 17-дюймовые колёса, а во второй — обилие контрастных накладок и внедорожные шины с чёрными дисками на дюйм меньше.
И, конечно, новые цвета. Наиболее сочный оттенок называется Atacama и адресован внедорожному стайлинг-пакету. А серо-коричневый именуется Tenakuru и предложен для «городской» версии нового «Дастера».