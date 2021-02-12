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6 причин, почему новый Renault Duster лучше старого

Разбор

Константин Новацкий

Вот и он — Renault Duster нового поколения для России, который мы так давно ждём. Больше никаких прототипов, никакого камуфляжа и слухов — только цифры, фото и факты, большая часть которых должна обрадовать фанатов бюджетного вседорожника. Собрали для вас шесть причин, почему свежий Дастер лучше заслуженно уходящего на покой ветерана.

Причина №1. Новый кузов

Вседорожник второго поколения остался верен платформе Global Access и даже сохранил знакомые очертания кузова. Но стоит приглядеться повнима­тельнее. Кузовные панели изменились, припод­нялась линия окон, а лобовое стекло теперь наклонено сильнее, отчего улучшились аэро­динамика, обзорность и даже акустический комфорт в салоне.

Силовую структуру в Renault тоже доработали: лонжероны, передний подрамник и часть усилителей позаим­ствовали у Arkana. А жёсткость кузова, благодаря высоко­прочной стали, выросла на 10 процентов. Это очень положи­тельно сказалось на пассивной безопас­ности: по резуль­татам заводского краш-теста новый Duster получил 14,55 балла из 16 возможных. Для внедорожника первого поколения эти цифры были недостижимы в принципе.

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Разница есть и в габаритах. В сравнении с прежней моделью новинка вытянулась на 26 милли­метров (до 4341 мм), колёсная база прибавила пусть незначи­тельные, но всё же 3 милли­метра (2676 мм), а багажник стал просторнее на 20 литров (до 428 литров у полно­приводных версий).

Причина №2. Обновлённое шасси

Чего точно не было у прежнего Дастера — это настройки руля по вылету. Теперь, благодаря узлам от Arkana, «баранка» получила долго­жданную допол­нительную регулировку, а заодно и новый электро­усилитель, который должен избавить от биений во время езды по бездорожью и плохим дорогам.

К слову, об оффроуде. Дорожный просвет нового Duster увели­чился на пять миллиметров и составляет 210 мм. Углы въезда и съезда, несмотря на новые бамперы, остались прежними, но, как и раньше, им могут позавидовать внедорожники покруче: 31 и 33 градуса соответ­ственно. 

Если заглянуть под машину, то можно заметить стальную защиту картера, и она стоит по умолчанию. За пределами асфальта водителю теперь ассистируют помощник спуска с горы (скорость — до 5 км/ч), камеры кругового обзора и так называемый «монитор 4×4», который показы­вает продольные и поперечные углы наклона кузова. Информация отображается на экране мультимедийки.

Причина №3. Моторы: теперь есть турбо

Знакомая по Аркане 1,33-литровая наддувная «четвёрка», созданная совместно с немцами из Daimler, отныне есть и на Дастере. Причём новость о появлении этого мотора сразу двойная. 150-сильный «турбо» не просто поставили под капот внедорожника, но также настроили его под 92-й бензин, что должно порадовать экономных владельцев. Однако, как это скажется на надёжности и долго­вечности, пока непонятно. 

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А ещё новый Duster – первый Renault в России, в котором турбо­мотор сочетается с 6-ступен­чатой МКПП и полным приводом. Доступен 1,33-литровый двигатель и с вариатором CVT X-Tronic (пока это един­ственная версия с двумя педалями) — он, как и двигатель, получил специаль­ные настройки для долгой езды по бездорожью с высокими нагрузками. Но вопросы имеются и к этому пункту: нужно проверять в деле.

Остальные моторы отлично знакомы по предшествен­нику. Это бензиновые атмо­сферники на 1,6 и 2 литра мощностью от 114 до 143 сил, а также полутора­литровый 109-сильный дизель. Как мы видим, вопреки ожиданиям Renault сохранила всю линейку агрегатов прежнего Duster, добавив к ним мотор-новинку.

Причина №4. Новый салон

Регулируемый по вылету руль — всего лишь одна из множества инноваций в интерьере нового Duster. Вместо рестайлинга всем знакомых пластиковых элементов мы получили принципи­ально иной дизайн, который напоминает всё ту же Аркану. Вся передняя панель выпол­нена в новом стиле: с более строгими линиями и прямо­угольными элементами. По центру расположен «арканов­ский» же тачскрин диагональю восемь дюймов с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов Яндекса, а под ним собраны клавиши быстрого доступа и климатиче­ский блок с мини-экранчиками в шайбах-крутилках. С — «стиль»!

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У версий с фирменным медиакомплексом Easy Link имеется ещё один цветной экран в прибор­ной панели — он отвечает за показания борт­компьютера. А упомянутый уже руль получил новый (для Дастера) дизайн и обзавёлся кнопками круиз-контроля, управления бортовым компьютером и голосовым ассистентом. Увы, всё, что касается музыки, по-прежнему вынесено на подрулевой джойстик.

Наконец, дверные панели. И спереди, и сзади в них появились удобные ручки и вмести­тельные карманы, а общая ёмкость всех ниш для мелочёвки благодаря редизайну выросла на 4 литра и составляет 27 литров.

Причина №5. Больше гнёзд и тепла

Пожалуй, начнём именно с тепла, поскольку подогревов для нового Duster не пожалели. Помимо боковых зеркал, форсунок омыва­теля, лобового стекла и передних кресел (с удли­нён­ными на 20 мм подушками), нити обогрева появились в рулевом колесе, а также в подушке заднего дивана. Причём задние пассажиры тоже могут выбирать один из двух вариантов «прожарки»: посильнее и послабее.

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Помимо тёплой опции, сидящим сзади доступны два USB-разъёма для зарядки гаджетов и удобно распо­ложенная 12-вольтовая розетка. А затылки теперь подпирают новые компактные подголов­ники взамен «лопухов», что прежде ограни­чивали обзор назад.

Причина №6. Стайлинг и два «лица»

Новый стиль Дастера — с иными бамперами и блоками галогенных фар, а также диодными фонарями в духе Jeep Renegade — теперь можно ещё и подогнать под себя, выбрав одну из двух топ-версий: городскую или брутально внедорожную. В первой будет больше внешнего хрома и двухцветные 17-дюймовые колёса, а во второй — обилие контрастных накладок и внедорожные шины с чёрными дисками на дюйм меньше.

И, конечно, новые цвета. Наиболее сочный оттенок называется Atacama и адресован внедорожному стайлинг-пакету. А серо-коричневый именуется Tenakuru и предложен для «городской» версии нового «Дастера». 

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