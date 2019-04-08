Fiat Chrysler заплатит Тесле, чтобы не платить штраф

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) избежит штрафов за нарушение экологических норм Евросоюза по уровню выбросов углекислого газа и других веществ – для этого он подписал с фирмой Tesla соглашение о включении её электромобилей в официальную статистику европейских продаж FCA.

Согласно правилам Евросоюза, автомобильные компании должны постоянно снижать уровень вредных выбросов своей продукции, при этом учитываются суммарные выбросы по всем проданным машинам. В настоящее время автопроизводители должны укладываться в 130 г/км, но уже с 2020 года планку снизят до 95 г/км.

По данным издания Financial Times, у FCA сейчас один из самых высоких показателей на рынке – 123 г/км и будущие нормы для концерна просто недостижимы. А если автомобили превышают норму по выбросам, компания обязана заплатить штраф из расчёта 95 евро за каждый лишний грамм выбросов углекислого газа для каждого автомобиля, проданного в Европе. То есть FCA пришлось бы заплатить более 2 миллиардов евро.