Fiat Chrysler заплатит Тесле, чтобы не платить штраф
Николай Андреев
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) избежит штрафов за нарушение экологических норм Евросоюза по уровню выбросов углекислого газа и других веществ – для этого он подписал с фирмой Tesla соглашение о включении её электромобилей в официальную статистику европейских продаж FCA.
Согласно правилам Евросоюза, автомобильные компании должны постоянно снижать уровень вредных выбросов своей продукции, при этом учитываются суммарные выбросы по всем проданным машинам. В настоящее время автопроизводители должны укладываться в 130 г/км, но уже с 2020 года планку снизят до 95 г/км.
По данным издания Financial Times, у FCA сейчас один из самых высоких показателей на рынке – 123 г/км и будущие нормы для концерна просто недостижимы. А если автомобили превышают норму по выбросам, компания обязана заплатить штраф из расчёта 95 евро за каждый лишний грамм выбросов углекислого газа для каждого автомобиля, проданного в Европе. То есть FCA пришлось бы заплатить более 2 миллиардов евро.
Однако соглашение с Tesla позволит Fiat Chrysler Automobiles компенсировать выбросы углекислого газа своих автомобилей за счет электрокаров, приписав электромобили Tesla в свою статистику продаж в Европе и снизив средние выбросы парниковых газов до допустимого уровня. Сумма, которую концерн заплатит фирме Илона Маска, по некоторым данным, составит сотни миллионов евро. Но это всё равно гораздо меньше, чем грозящие FCA штрафы.
Угроза больших штрафов за высокий уровень вредных выбросов автомобилей является давней проблемой автопроизводителей в Европе. Например, компания Aston Martin ради снижения уровня выплат создала компактный хэтчбек Cygnet, который являлся перелицованной версией Toyota iQ. Он выпускался с 2011 по 2013 год и был снят с производства из-за низкого спроса.