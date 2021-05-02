Продавец годами делал «семейные» скидки на машины FCA. Это обошлось концерну в 8,7 миллиона долларов
Михаил Кондратьев
В США расследуют дело о сотнях нелегально применённых скидок на автомобили альянса FCA (с недавних пор — Stellantis). Сотрудник дилерского центра обманным путём давал «семейные» скидки с 2014 года, ущерб от его действий концерн оценил в 8,7 миллиона долларов (свыше 650 миллионов рублей). Об этом сообщает Automotive News.
Обвинение предъявили 34-летнему жителю США. В ходе расследования стало известно как минимум о 268 нелегальных сделках с его участием. При этом только в январе 2020 года ему удалось продать 250 машин — больше, чем обычно реализуют целые отделы продаж дилеров FCA.
Всё это время мужчина пользовался пятипроцентной скидкой, которую предоставляет концерн для своих сотрудников и членов их семей (в том числе родственников супруга или супруги и прочих) на покупку либо лизинг машин. Сам он при этом не был работником FCA и покупал специальные внутренние коды сотрудников в закрытых группах Фейсбука.
Продавец неоднократно получал бонусы от FCA за отличные результаты — за годы общая сумма составила 700 тысяч долларов (52,7 миллиона рублей), не считая вознаграждений от дилерского центра, где он работал.
Одному из покупателей, который купил три машины в 2018 году, мужчина рассказал, что в FCA не обращают внимания на использование «семейных» скидок. Так как сложно отследить родство, когда она применяется, например, для шурина.
Расследование началось после того, как несколько сотрудников FCA узнали, что кто-то пользовался их личными кодами для предоставления скидки.