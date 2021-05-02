АвтоВАЗ третий раз с начала года повысил цены на все модели

Продавец годами делал «семейные» скидки на машины FCA. Это обошлось концерну в 8,7 миллиона долларов

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Михаил Кондратьев

В США расследуют дело о сотнях нелегально применённых скидок на авто­мобили альянса FCA (с недавних пор — Stellantis). Сотрудник дилерского центра обманным путём давал «семейные» скидки с 2014 года, ущерб от его действий концерн оценил в 8,7 миллиона долларов (свыше 650 миллионов рублей). Об этом сообщает Automotive News.

  • Обвинение предъявили 34-летнему жителю США. В ходе расследо­вания стало известно как минимум о 268 нелегальных сделках с его участием. При этом только в январе 2020 года ему удалось продать 250 машин — больше, чем обычно реализуют целые отделы продаж дилеров FCA.

  • Всё это время мужчина пользовался пятипроцентной скидкой, которую предо­ставляет концерн для своих сотрудников и членов их семей (в том числе родствен­ников супруга или супруги и прочих) на покупку либо лизинг машин. Сам он при этом не был работником FCA и покупал специальные внутренние коды сотрудников в закрытых группах Фейсбука.

  • Продавец неоднократно получал бонусы от FCA за отличные резуль­таты — за годы общая сумма составила 700 тысяч долларов (52,7 миллиона рублей), не считая вознаграж­дений от дилерского центра, где он работал.

  • Одному из покупателей, который купил три машины в 2018 году, мужчина рассказал, что в FCA не обращают внимания на использо­вание «семейных» скидок. Так как сложно отследить родство, когда она применяется, например, для шурина.

  • Расследование началось после того, как несколько сотрудников FCA узнали, что кто-то пользовался их личными кодами для предо­ставления скидки.

Получали когда-нибудь скидку на автомобиль?

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