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Автомобили Chrysler и Dodge отозвали в России из-за опасных эмблем

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Кирилл Малышев

Концерн FCA отзывает в России для ремонта 1099 автомобилей Chrysler и Dodge, сообщает в пятницу Росстандарт. Причиной отзыва стала эмблема на рулевом колесе.

  • Эмблема может быть плохо закреплена, или её креп­ление может ослабнуть. В момент срабаты­вания подушки безопасности незакреп­лённые детали способны полететь в водителя и пассажиров, причинив им вред.

  • Сервисная акция затрагивает три модели: Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT) и Dodge Nitro (KA), проданные в период с февраля 2007 года.

  • Производитель признаёт, что решения проблемы он не нашёл. Поэтому пока на авто­мобилях попросту снимут эмблемы с руля. Позже, когда инженеры придумают выход из положения, авто­владельцев повторно пригласят в сервис на оконча­тельный ремонт.

  • Перечень VIN-кодов дефектных Крайслеров и Доджей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы также могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, на Авто.ру.

Сможете жить без эмблемы на руле?

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