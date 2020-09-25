Автомобили Chrysler и Dodge отозвали в России из-за опасных эмблем
Кирилл Малышев
Концерн FCA отзывает в России для ремонта 1099 автомобилей Chrysler и Dodge, сообщает в пятницу Росстандарт. Причиной отзыва стала эмблема на рулевом колесе.
Эмблема может быть плохо закреплена, или её крепление может ослабнуть. В момент срабатывания подушки безопасности незакреплённые детали способны полететь в водителя и пассажиров, причинив им вред.
Сервисная акция затрагивает три модели: Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT) и Dodge Nitro (KA), проданные в период с февраля 2007 года.
Производитель признаёт, что решения проблемы он не нашёл. Поэтому пока на автомобилях попросту снимут эмблемы с руля. Позже, когда инженеры придумают выход из положения, автовладельцев повторно пригласят в сервис на окончательный ремонт.
Перечень VIN-кодов дефектных Крайслеров и Доджей прилагается к сообщению Росстандарта. Владельцы также могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, на Авто.ру.