Автомобили Chrysler и Dodge отозвали в России из-за опасных эмблем

Эмблема может быть плохо закреплена, или её креп­ление может ослабнуть. В момент срабаты­вания подушки безопасности незакреп­лённые детали способны полететь в водителя и пассажиров, причинив им вред.

Сервисная акция затрагивает три модели: Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT) и Dodge Nitro (KA), проданные в период с февраля 2007 года.

Производитель признаёт, что решения проблемы он не нашёл. Поэтому пока на авто­мобилях попросту снимут эмблемы с руля. Позже, когда инженеры придумают выход из положения, авто­владельцев повторно пригласят в сервис на оконча­тельный ремонт.