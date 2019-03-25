Fiat Chrysler отказался объединяться с Peugeot-Citroen-Opel
Андрей Шульдешов
Концерн Fiat Chrysler Automobiles не принял предложение альянса PSA о слиянии двух компаний, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Переговоры по этому вопросу прекращены.
По информации издания, руководству FCA не понравилась сама идея слияния, поскольку она подразумевает расширение позиций концерна на европейском рынке. Такое развитие событий может привести к росту зависимости FCA от продаж на европейском рынке, а это не входит в приоритеты альянса.
Тем не менее, генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что концерн готов рассмотреть другие форматы сделок, которые потенциально могут усилить позиции компании.
В случае слияния новый альянс вышел бы на четвёртое место в мире по объёмам производства (почти 9 миллионов автомобилей в год), уступая лишь Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.
Сделка с FCA была наиболее выгодна альянсу PSA: в 2026 году марка Peugeot намерена вернуться на рынок Северной Америки, который уже освоен FCA, и французы могли бы использовать для этого дилерскую сеть концерна.
Автогиганты давно и эффективно сотрудничают в сегменте коммерческих автомобилей: с 1981 года в Италии работает совместное предприятие по выпуску легкового коммерческого транспорта. Недавно стороны продлили соглашение по производству до 2023 года: сейчас с конвейера завода сходят Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper.
Помимо FCA, альянс PSA ведёт переговоры о сотрудничестве с Jaguar Land Rover и General Motors.