Fiat Chrysler отказался объединяться с Peugeot-Citroen-Opel

Концерн Fiat Chrysler Automobiles не принял предложение альянса PSA о слиянии двух компаний, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Переговоры по этому вопросу прекращены.

По информации издания, руководству FCA не понравилась сама идея слияния, поскольку она подразумевает расширение позиций концерна на европейском рынке. Такое развитие событий может привести к росту зависимости FCA от продаж на европейском рынке, а это не входит в приоритеты альянса.

Тем не менее, генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что концерн готов рассмотреть другие форматы сделок, которые потенциально могут усилить позиции компании.