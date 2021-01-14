Концерн FCA готовит аэротакси для города

Никаких детальных подробностей о проекте пока нет. Опублико­вано единственное изображение, на котором запечат­лено некое подобие самолёта с шестью винтами и кабиной — в ней можно разглядеть одно кресло. Издание Autoevolution уточняет, что в проекти­ровании салона летатель­ного аппарата принимают участие дизайнеры FCA.

Что касается технических характеристик, то разрабаты­ваемый аппарат сможет пролетать на одной зарядке до 60 миль (96 кило­метров) при максимальной скорости в 240 км/ч. Судя по характери­стикам, предназ­начен он в первую очередь для недальних полётов в пределах мега­полиса и будет играть роль некоего аэротакси.

В руководстве FCA заявили, что будущее транспортного сектора, будь то на земле или в воздухе, — за электри­фикацией. И поскольку для любых новых или быстро развива­ющихся технологий важен масштаб, серийное произ­водство таких летатель­ных аппаратов может стартовать уже в 2023 году.