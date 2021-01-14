Концерн FCA готовит аэротакси для города
Дмитрий Елизаров
Автомобильный концерн FCA объявил о партнёрстве с калифорнийской компанией Archer, которая занимается разработками в сфере так называемых eVTOL — электротранспорта с вертикальными взлётом и посадкой. Первый образец летательного аппарата партнёры могут представить до конца 2021 года.
Никаких детальных подробностей о проекте пока нет. Опубликовано единственное изображение, на котором запечатлено некое подобие самолёта с шестью винтами и кабиной — в ней можно разглядеть одно кресло. Издание Autoevolution уточняет, что в проектировании салона летательного аппарата принимают участие дизайнеры FCA.
Что касается технических характеристик, то разрабатываемый аппарат сможет пролетать на одной зарядке до 60 миль (96 километров) при максимальной скорости в
240 км/ч.Судя по характеристикам, предназначен он в первую очередь для недальних полётов в пределах мегаполиса и будет играть роль некоего аэротакси.
В руководстве FCA заявили, что будущее транспортного сектора, будь то на земле или в воздухе, — за электрификацией. И поскольку для любых новых или быстро развивающихся технологий важен масштаб, серийное производство таких летательных аппаратов может стартовать уже в 2023 году.
Схожий проект реализуется в Японии стартапом SkyDrive при поддержке Toyota — выпуск машин он может начать в одно время с альянсом FCA-Archer. Кроме того, разного рода аэротакси разрабатываются такими компаниями, как Boeing, Airbus и даже Uber.