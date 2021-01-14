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Концерн FCA готовит аэротакси для города

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Дмитрий Елизаров

Автомобильный концерн FCA объявил о партнёр­стве с калифор­нийской компанией Archer, которая занимается разработками в сфере так называемых eVTOL — электро­транспорта с вертикаль­ными взлётом и посадкой. Первый образец летатель­ного аппарата партнёры могут представить до конца 2021 года.

  • Никаких детальных подробностей о проекте пока нет. Опублико­вано единственное изображение, на котором запечат­лено некое подобие самолёта с шестью винтами и кабиной — в ней можно разглядеть одно кресло. Издание Autoevolution уточняет, что в проекти­ровании салона летатель­ного аппарата принимают участие дизайнеры FCA.

  • Что касается технических характеристик, то разрабаты­ваемый аппарат сможет пролетать на одной зарядке до 60 миль (96 кило­метров) при максимальной скорости в 240 км/ч. Судя по характери­стикам, предназ­начен он в первую очередь для недальних полётов в пределах мега­полиса и будет играть роль некоего аэротакси.

  • В руководстве FCA заявили, что будущее транспортного сектора, будь то на земле или в воздухе, — за электри­фикацией. И поскольку для любых новых или быстро развива­ющихся технологий важен масштаб, серийное произ­водство таких летатель­ных аппаратов может стартовать уже в 2023 году.

  • Схожий проект реализуется в Японии стартапом SkyDrive при поддержке Toyota — выпуск машин он может начать в одно время с альянсом FCA-Archer. Кроме того, разного рода аэротакси разрабаты­ваются такими компаниями, как Boeing, Airbus и даже Uber.

Ну что, похоже, всё-таки полетим?

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