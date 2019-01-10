Fiat Chrysler выплатит крупную сумму из-за дизельного скандала

Как сообщает издание Reuters, в рамках досудебного соглашения концерн FCA выплатит 280 миллионов долларов владельцам «вредных» автомобилей, 311 миллионов долларов министерству юстиции США и 75 миллионов долларов властям штатов, проводящих расследования в отношении автопроизводителя. И это не окончательная цифра – компания заплатит неназванную сумму властям в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.

В 2017 году американское агентство по защите окружающей среды (ЕРА) обвинило концерн FCA в использовании нелегального «софта» для дизельных моторов, который занижал показания вредных выбросов во время сертификационных испытаний.

Всего правительственное агентство обнаружило 104 тысячи проданных в США внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500 2014-2016 модельных годов, оснащённых трёхлитровыми дизелями VM Motori. Все они искажали данные о выбросах.

В 2015 году ЕРА обвинила концерн Volkswagen в использовании «обманного» программного обеспечения. Для устранения нарушений пришлось отозвать более 11 миллионов автомобилей. Суммарные убытки компании в результате скандала уже превысили отметку в 27 миллиардов евро.