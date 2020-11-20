Представлены четыре экстремальных прототипа Ford для тюнинг-шоу SEMA

Первый проект на базе двухдверного Ford Bronco Badlands Sasquatch отличается от стандартной модели рядом доработок для внедорожья. В их числе новые кузовные панели из ударо­прочных материалов, дверные секции из титано­вого сплава, мощный кенгурятник, свето­диодная люстра и лебёдка. Стоит внедорожник на новых колёсных дисках с бедлоками, а завер­шают образ тканевая крыша и чёрно-оранжевый окрас.