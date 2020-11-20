Представлены четыре экстремальных прототипа Ford для тюнинг-шоу SEMA
Борис Закиров
Компания Ford представила четыре доработанных концепта на базе моделей Bronco, Bronco Sport, F-150, Ranger Tremor. Их премьера прошла на специальном мероприятии Ford Auto Nights, посвящённом прототипам, которые компания подготовила к отменённой тюнинг-выставке SEMA.
Первый проект на базе двухдверного Ford Bronco Badlands Sasquatch отличается от стандартной модели рядом доработок для внедорожья. В их числе новые кузовные панели из ударопрочных материалов, дверные секции из титанового сплава, мощный кенгурятник, светодиодная люстра и лебёдка. Стоит внедорожник на новых колёсных дисках с бедлоками, а завершают образ тканевая крыша и чёрно-оранжевый окрас.
За доработку пятидверного Bronco Sport Badlands Overland взялась компания Mad Industries. Нацеленный на продолжительные путешествия концепт обзавёлся колёсными дисками нового дизайна, лифтованной подвеской, багажником на крыше и компактным жилым модулем в качестве прицепа.
Другая компания — BDS Suspension — отвечала за тюнинг пикапа Ford
F-150Limited Hybrid SuperCrew. Под его капотом — силовая установка из битурбированного V6 EcoBoost (характеристики не приведены) и 47-сильного электромотора. От других подобных пикапов его отличают завышенный клиренс, усиленная защита днища, новые колёса с внедорожной резиной и расширенные колёсные арки. В грузовой платформе разместился комплекс Pro Power Onboard, предназначенный для питания внешнего оборудования.
Последний из концептов — пикап Ford Ranger XLT Tremor SuperCrew. Всё дополнения для него взяты из фирменных каталогов с аксессуарами марки. На модель, оснащаемую турбочетвёркой с отдачей в 274 л.с. и 420 Нм, установили дополнительные осветительные элементы, шноркель и металлическую раму для крепления велосипедов и каяков в багажном отделении.