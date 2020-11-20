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Представлены четыре экстремальных прототипа Ford для тюнинг-шоу SEMA

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Борис Закиров

Компания Ford представила четыре доработанных концепта на базе моделей Bronco, Bronco Sport, F-150, Ranger Tremor. Их премьера прошла на специальном мероприятии Ford Auto Nights, посвящённом прототипам, которые компания подготовила к отменённой тюнинг-выставке SEMA.

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  • Первый проект на базе двухдверного Ford Bronco Badlands Sasquatch отличается от стандартной модели рядом доработок для внедорожья. В их числе новые кузовные панели из ударо­прочных материалов, дверные секции из титано­вого сплава, мощный кенгурятник, свето­диодная люстра и лебёдка. Стоит внедорожник на новых колёсных дисках с бедлоками, а завер­шают образ тканевая крыша и чёрно-оранжевый окрас.

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  • За доработку пятидверного Bronco Sport Badlands Overland взялась компания Mad Industries. Нацеленный на продол­житель­ные путешествия концепт обзавёлся колёсными дисками нового дизайна, лифто­ванной подвеской, багажником на крыше и компактным жилым модулем в качестве прицепа.

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  • Другая компания — BDS Suspension — отвечала за тюнинг пикапа Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew. Под его капотом — силовая установка из битурбиро­ванного V6 EcoBoost (харак­теристики не приведены) и 47-сильного электро­мотора. От других подобных пикапов его отличают завышенный клиренс, усиленная защита днища, новые колёса с внедорожной резиной и расширенные колёсные арки. В грузовой платформе разместился комплекс Pro Power Onboard, предназ­наченный для питания внешнего оборудования.

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  • Последний из концептов — пикап Ford Ranger XLT Tremor SuperCrew. Всё допол­нения для него взяты из фирменных каталогов с аксес­суарами марки. На модель, оснащаемую турбо­четвёркой с отдачей в 274 л.с. и 420 Нм, установили допол­нитель­ные осветитель­ные элементы, шноркель и металли­ческую раму для крепления велоси­педов и каяков в багажном отделении.

Какой концепт приглянулся больше всех?

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