ФБР нашло угнанный у военных Humwee, но не его похитителя

Армейский внедорожник нашли брошенным под одним из мостов на юго-востоке округа примерно в шести километрах от места, где он был похищен. Получил ли Humwee какие-либо повреждения, не уточняется.

ФБР заявило о продолжении расследования инцидента, так как до сих пор не установлено, кто именно похитил внедорожник. Уточняется, что по местным законам кража с военного объекта считается федеральным преступлением, и злоумышленнику может грозить до 10 лет тюрьмы.

Во время розыска угнанного броневика власти объявляли награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая бы содействовала скорейшему обнаружению пропажи.

Аналогичную машину (естественно, разоружённую) в США можно просто купить. К примеру, весной прошлого года на торги выставлялись сразу два Humwee, которые продавец приобрёл с армейских складов после их списания.