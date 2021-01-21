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ФБР нашло угнанный у военных Humwee, но не его похитителя

Новости

Дмитрий Елизаров

ФБР Лос-Анджелеса опубликовало в своём Твиттере фотографию бронированного внедорожника Humwee, похищенного несколько дней назад с оружейного склада Национальной гвардии в этом же округе. Как уточняет CNN, кто и зачем похитил машину, которая оценивается в 120 тысяч долларов, до сих пор неизвестно.

  • Армейский внедорожник нашли брошенным под одним из мостов на юго-востоке округа примерно в шести километрах от места, где он был похищен. Получил ли Humwee какие-либо повреждения, не уточняется.

  • ФБР заявило о продолжении расследования инцидента, так как до сих пор не установлено, кто именно похитил внедорожник. Уточняется, что по местным законам кража с военного объекта считается федеральным преступлением, и злоумышленнику может грозить до 10 лет тюрьмы.

  • Во время розыска угнанного броневика власти объявляли награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая бы содействовала скорейшему обнаружению пропажи.

    Аналогичную машину (естественно, разоружённую) в США можно просто купить. К примеру, весной прошлого года на торги выставлялись сразу два Humwee, которые продавец приобрёл с армейских складов после их списания.

Выбрали бы армейский Humwee или гражданский Hummer H1?

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