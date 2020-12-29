Подпрыгнул, но не рассыпался: видео краш-теста китайского кроссовера FAW T77
Дмитрий Елизаров
Ресурс «FAW Клуб» опубликовал видеозапись краш-тестов кроссовера FAW T77, проведённых на полигоне НАМИ. По данным ресурса, испытания проводились в рамках сертификации модели для российского рынка, и вседорожник прошёл их успешно.
Российское представительство бренда FAW несколько дней назад посредством публикаций в соцсетях подтверждало, что T77 находится на финальном этапе сертификации. Однако полноценная видеозапись процесса тестирования появилась в открытом доступе только на YouTube-канале неофициального ресурса.
Судя по видео, системы безопасности кроссовера, который выйдет на российский рынок под названием Bestune T77, отработали штатно: подушки безопасности успешно раскрылись как во время фронтального, так и при боковом ударе, а пассажирская капсула салона своих очертаний не изменила. Целыми остались и двери, и даже лобовое стекло. Заднюю ось кроссовера во время фронтального столкновения сильно подбросило. Официальные данные о перегрузках, которые испытали манекены во время удара, пока не опубликованы.
На испытаниях были разбиты те два экземпляра FAW T77, которые привезли в Россию в сентябре. Потенциальный соперник VW Tiguan получит на российском рынке 143-сильный турбированный мотор объёмом 1,2 литра в паре с пятиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом». Полного привода у вседорожника не будет.
Судя по габаритам, кроссовер T77 займёт позицию между моделями, составляющими линейку FAW в России сейчас, — вседорожниками X40 и X80. Стоят они минимум 970 000 и
1 019 000рублей соответственно.