Подпрыгнул, но не рассыпался: видео краш-теста китайского кроссовера FAW T77

Российское представительство бренда FAW несколько дней назад посред­ством публикаций в соцсетях подтвер­ждало, что T77 находится на финаль­ном этапе серти­фикации. Однако полно­ценная видео­запись процесса тестиро­вания появилась в открытом доступе только на YouTube-канале неофициаль­ного ресурса.

Судя по видео, системы безопас­ности кроссовера, который выйдет на российский рынок под названием Bestune T77, отработали штатно: подушки безопас­ности успешно раскрылись как во время фронталь­ного, так и при боковом ударе, а пассажирская капсула салона своих очертаний не изменила. Целыми остались и двери, и даже лобовое стекло. Заднюю ось кроссовера во время фронталь­ного столкно­вения сильно подбросило. Официальные данные о перегрузках, которые испытали манекены во время удара, пока не опубликованы.

На испытаниях были разбиты те два экземпляра FAW T77, которые привезли в Россию в сентябре. Потенциальный соперник VW Tiguan получит на российском рынке 143-сильный турбиро­ванный мотор объёмом 1,2 литра в паре с пятиступен­чатой «механикой» либо семидиа­пазонным «роботом». Полного привода у вседорожника не будет.