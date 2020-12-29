Салон новой Lada Niva Travel: первое официальное видео

Подпрыгнул, но не рассыпался: видео краш-теста китайского кроссовера FAW T77

Новости

Дмитрий Елизаров

Ресурс «FAW Клуб» опубликовал видео­запись краш-тестов кроссовера FAW T77, проведённых на полигоне НАМИ. По данным ресурса, испытания проводились в рамках серти­фикации модели для россий­ского рынка, и вседорожник прошёл их успешно.

  • Российское представительство бренда FAW несколько дней назад посред­ством публикаций в соцсетях подтвер­ждало, что T77 находится на финаль­ном этапе серти­фикации. Однако полно­ценная видео­запись процесса тестиро­вания появилась в открытом доступе только на YouTube-канале неофициаль­ного ресурса.

  • Судя по видео, системы безопас­ности кроссовера, который выйдет на российский рынок под названием Bestune T77, отработали штатно: подушки безопас­ности успешно раскрылись как во время фронталь­ного, так и при боковом ударе, а пассажирская капсула салона своих очертаний не изменила. Целыми остались и двери, и даже лобовое стекло. Заднюю ось кроссовера во время фронталь­ного столкно­вения сильно подбросило. Официальные данные о перегрузках, которые испытали манекены во время удара, пока не опубликованы.

  • На испытаниях были разбиты те два экземпляра FAW T77, которые привезли в Россию в сентябре. Потенциальный соперник VW Tiguan получит на российском рынке 143-сильный турбиро­ванный мотор объёмом 1,2 литра в паре с пятиступен­чатой «механикой» либо семидиа­пазонным «роботом». Полного привода у вседорожника не будет.

  • Судя по габаритам, кроссовер T77 займёт позицию между моделями, составляющими линейку FAW в России сейчас, — вседорож­никами X40 и X80. Стоят они минимум 970 000 и 1 019 000 рублей соответственно.

Как считаете, прошёл новый FAW испытания?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение