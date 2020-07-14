Китайцы представили «сексуальный» седан

Концепция, использующая сложное сочетание игры света и теней, получила название «cексуальная поверхность».

Светодиодные фары и решётка радиатора с асим­метричным узором интегри­рованы друг в друга. Прообразом для оптики стало китайское оружие гэ, похожее на алебарду. Особен­ности концепта — отсут­ствие центральной стойки, задние «суици­дальные» двери, распахи­вающиеся против хода движения, камеры вместо зеркал заднего вида и 22-дюймовые колёса.

Традиционным для китайских концептов стало наличие большого коли­чества сенсорных поверх­ностей. Штурвал сделали складным, намекая на беспилотные техно­логии. Однако о системах помощи водителю информации нет. Как и о силовых агрегатах концепта.

Предполагается, что показанный в Чанчуне концепт является предтечей флагмана линейки Bestune – седана B90.

В России модельный ряд FAW представ­лен кроссоверами X40 и X80, скоро в продаже должен появиться седан Besturn B30.