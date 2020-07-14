Китайцы представили «сексуальный» седан
Евгений Костин
На автосалоне, проходящем в китайском Чанчуне, компания FAW представила Bestune
Концепция, использующая сложное сочетание игры света и теней, получила название «cексуальная поверхность».
Светодиодные фары и решётка радиатора с асимметричным узором интегрированы друг в друга. Прообразом для оптики стало китайское оружие гэ, похожее на алебарду. Особенности концепта — отсутствие центральной стойки, задние «суицидальные» двери, распахивающиеся против хода движения, камеры вместо зеркал заднего вида и 22-дюймовые колёса.
Традиционным для китайских концептов стало наличие большого количества сенсорных поверхностей. Штурвал сделали складным, намекая на беспилотные технологии. Однако о системах помощи водителю информации нет. Как и о силовых агрегатах концепта.
Предполагается, что показанный в Чанчуне концепт является предтечей флагмана линейки Bestune – седана B90.
В России модельный ряд FAW представлен кроссоверами X40 и X80, скоро в продаже должен появиться седан Besturn B30.
B2-Concept является наследником семейства Besturn, которое сняли с производства в Китае пару лет назад. В будущем его планируют возродить с новой линейкой автомобилей.