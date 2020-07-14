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Китайцы представили «сексуальный» седан

Новости

Евгений Костин

На автосалоне, проходящем в китайском Чанчуне, компания FAW пред­ставила Bestune B2-Concept. Цель прототипа — демон­страция новой дизайнер­ской концепции, которая ляжет в основу седанов марки следующего поколения.

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  • Концепция, использующая сложное сочетание игры света и теней, получила название «cексуальная поверхность»

  • Светодиодные фары и решётка радиатора с асим­метричным узором интегри­рованы друг в друга. Прообразом для оптики стало китайское оружие гэ, похожее на алебарду. Особен­ности концепта — отсут­ствие центральной стойки, задние «суици­дальные» двери, распахи­вающиеся против хода движения, камеры вместо зеркал заднего вида и 22-дюймовые колёса.

  • Традиционным для китайских концептов стало наличие большого коли­чества сенсорных поверх­ностей. Штурвал сделали складным, намекая на беспилотные техно­логии. Однако о системах помощи водителю информации нет. Как и о силовых агрегатах концепта.

  • Предполагается, что показанный в Чанчуне концепт является предтечей флагмана линейки Bestune – седана B90.

  • В России модельный ряд FAW представ­лен кроссоверами X40 и X80, скоро в продаже должен появиться седан Besturn B30.

  • B2-Concept является наследником семейства Besturn, которое сняли с производства в Китае пару лет назад. В будущем его планируют возродить с новой линейкой автомобилей.

Как относитесь к моделям FAW?

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