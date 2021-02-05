В России анонсирован конкурент VW Tiguan от FAW
Дмитрий Елизаров
На российском сайте китайского концерна FAW появился анонс новой модели — кроссовера Bestune T77, который должен стать третьей по счёту моделью линейки Bestune в нашей стране. Продажи вседорожника могут стартовать уже нынешней весной.
Никакой технической информации производитель не приводит, за исключением подписи «скоро в продаже». Издание «Китайские автомобили» уточняет, что на домашнем рынке вседорожник оснащается двумя турбомоторами на выбор. Первый при объёме 1,2 литра развивает 143 л.с., второй — полуторалитровый — уже 169 л.с.
Работают моторы с шестиступенчатой «механикой» либо семиступенчатым «роботом», полным приводом модель не располагает. Кроме того, издание считает, что старт продаж новинки намечен на весну 2021 года.
Ранее два кроссовера этой модели уже замечали на территории России: предполагается, что их привезли для сертификационных испытаний. Одна из машин была снабжена механической коробкой, вторая — «роботом».
При габаритах 4525x1845x1615 миллиметров и колёсной базе 2700 мм FAW Bestune T77 сопоставим по размерам с Volkswagen Tiguan.
Сейчас FAW продаёт в России два вседорожника — Besturn X80 по цене от
1 019 000рублей и Besturn X40, который стоит минимум 970 000 рублей. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно, но в Китае её стоимость укладывается в эквивалент 1,06–1,63 миллиона рублей.