В России анонсирован конкурент VW Tiguan от FAW

Никакой технической информации произво­дитель не приводит, за исключением подписи «скоро в продаже». Издание «Китайские авто­мобили» уточняет, что на домашнем рынке вседорожник оснащается двумя турбо­моторами на выбор. Первый при объёме 1,2 литра развивает 143 л.с., второй — полутора­литровый — уже 169 л.с.

Работают моторы с шестиступенчатой «механикой» либо семиступен­чатым «роботом», полным приводом модель не располагает. Кроме того, издание считает, что старт продаж новинки намечен на весну 2021 года.

Ранее два кроссовера этой модели уже замечали на территории России: предполагается, что их привезли для сертификаци­онных испытаний. Одна из машин была снабжена механической коробкой, вторая — «роботом».

При габаритах 4525x1845x1615 миллиметров и колёсной базе 2700 мм FAW Bestune T77 сопоставим по размерам с Volkswagen Tiguan.