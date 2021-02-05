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В России анонсирован конкурент VW Tiguan от FAW

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Дмитрий Елизаров

На российском сайте китайского концерна FAW появился анонс новой модели — кроссовера Bestune T77, который должен стать третьей по счёту моделью линейки Bestune в нашей стране. Продажи вседорожника могут стартовать уже нынешней весной.

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  • Никакой технической информации произво­дитель не приводит, за исключением подписи «скоро в продаже». Издание «Китайские авто­мобили» уточняет, что на домашнем рынке вседорожник оснащается двумя турбо­моторами на выбор. Первый при объёме 1,2 литра развивает 143 л.с., второй — полутора­литровый — уже 169 л.с.

  • Работают моторы с шестиступенчатой «механикой» либо семиступен­чатым «роботом», полным приводом модель не располагает. Кроме того, издание считает, что старт продаж новинки намечен на весну 2021 года.

  • Ранее два кроссовера этой модели уже замечали на территории России: предполагается, что их привезли для сертификаци­онных испытаний. Одна из машин была снабжена механической коробкой, вторая — «роботом».

  • При габаритах 4525x1845x1615 миллиметров и колёсной базе 2700 мм FAW Bestune T77 сопоставим по размерам с Volkswagen Tiguan.

  • Сейчас FAW продаёт в России два вседорожника — Besturn X80 по цене от 1 019 000 рублей и Besturn X40, который стоит минимум 970 000 рублей. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно, но в Китае её стоимость уклады­вается в экви­валент 1,06–1,63 миллиона рублей.

Какой кроссовер красивее — от FAW или от VW?

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