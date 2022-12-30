В Китае представили странный минивэн без колёс

Практически все борта вэна представляют собой сдвижные двери. Средних стоек кузова у концепта нет, и в итоге при необходимости образуется очень широкий проём. При этом салон концепта с огромной площадью остекления рассчитан лишь на четверых пассажиров: для них приготовлены просторные кресла, разделённые массивными консолями.