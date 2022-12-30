В Китае представили странный минивэн без колёс

Материал по теме
Китайская марка Wey привезла в Европу «минивэн будущего»
Toyota разрабатывает интерьеры с использованием накладных ногтей и имитаторов негнущихся суставов
Дмитрий Елизаров
Центр разработок и инноваций китайской компании FAW представил на выставке в Гуанчжоу концептуальный минивэн. Как пишет AutoHome, это сугубо экспериментальная разработка — прототип лишён колёс в обычном понимании и показывает новые веяния в дизайне. При этом и снаружи, и изнутри концепт щедро украшен золотистыми акцентами.
Ещё один концептуальный вэн без руля на днях представила китайская марка Zeekr. В случае с M-Vision серийные перспективы представляются более ясными: он разработан для сервиса беспилотных такси Waymo.