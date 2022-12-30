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В Китае представили странный минивэн без колёс
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Дмитрий Елизаров

Центр разработок и инноваций китайской компании FAW представил на выставке в Гуанчжоу концептуальный минивэн. Как пишет AutoHome, это сугубо экспериментальная разработка — прототип лишён колёс в обычном понимании и показывает новые веяния в дизайне. При этом и снаружи, и изнутри концепт щедро украшен золотистыми акцентами.

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  • Снаружи минивэн производит футуристичное впечатление — главным образом из-за необычных «щитков» на крыльях, за которыми могли бы скрываться колёсные арки. Передние «щитки» заметно выдаются вперёд, тогда как глянцевая «радиаторная решётка», переходящая в золотистый «водопад», скошена назад.
  • Практически все борта вэна представляют собой сдвижные двери. Средних стоек кузова у концепта нет, и в итоге при необходимости образуется очень широкий проём. При этом салон концепта с огромной площадью остекления рассчитан лишь на четверых пассажиров: для них приготовлены просторные кресла, разделённые массивными консолями.
  • Органов управления как таковых у минивэна нет, но на передней панели установлены большой экран и сенсорная панель. Отделан салон светлыми кожей и тканью, а традиционные хромированные акценты заменены золотистыми.
  • Вероятнее всего, прототип представляет собой дизайнерское исследование того, как могли бы выглядеть минивэны в недалёком будущем и салоны какой конфигурации они могли бы иметь. Не исключено, какие-то стилистические решения в перспективе появятся на серийных FAW.

Ещё один концептуальный вэн без руля на днях представила китайская марка Zeekr. В случае с M-Vision серийные перспективы представляются более ясными: он разработан для сервиса беспилотных такси Waymo.

Хотели бы ездить на таком минивэне?

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