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Компания FAW показала новую версию лифтбека Bestune B70: теперь это кросс-купе

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Дмитрий Елизаров

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На автосалоне в Гуанчжоу концерн FAW представил пополнение семейства Bestune — модель B70S. Кросс-хэтч, который сам производитель предпочитает называть купеобразным кроссовером по данным издания Huanqui должен символизировать «перезагрузку» всей линейки Bestune и ориентирован в первую очередь на китайскую молодёжь. В продаже — в начале следующего года.

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  • Bestune B70S называют стратегической моделью, хотя базируется она на той же архитектуре, что и базовый лифтбек B70. При этом кросс-хэтч получился заметно компактнее как за счёт нового дизайна кузова, так и посредством переработки платформы. При габаритах 4555х1850х1515 милли­метров и колёсной базе 2750 милли­метров он на 250 милли­метров короче, а также чуть выше и шире. Если не считать высоты, по прочим параметрам FAW Bestune B70S примерно сопоставим с VW Tiguan.
  • На FAW Bestune B70S реализована новая концепция фирменной стилистики, которую именуют «философией света и тени», хотя, например, издание AutoHome отмечает явную схожесть внешности новинки с экстерьером китайской модели Mazda CX‑4. Кросс-хэтч характерен необычным решением передней части с агрессивным бампером и бумеранго­подобной оптикой, динамичным силуэтом с развитым спойлером и графикой задних светодиодных огней, которую разработчики сравнивают с очертаниями Великой стены. Кроме того, новинка получила 19-дюймовые колёса и выдвижные дверные ручки.
  • Рабочее место водителя снабжено тремя дисплеями — для приборов и медиа­системы (они объединены в изогнутую панель), а также для управления климатом, хотя эта сенсорная панель включает в себя и физические регуляторы. Среди возможных опций упомянуты камеры кругового обзора и панорамное остекление.
  • На местном рынке для новинки предложат два турбо­мотора. Базовый при объёме 1,5 литра развивает 169 л.с. и 258 Нм крутящего момента, топовый, двухлитровый — 224 л.с. и 340 Нм. Набор коробок передач составлен из шести­ступенчатой «механики», «робота» на семь ступеней либо шести­диапазонного «автомата». Системы полного привода не предусмотрено.
  • В целом FAW намеревается позиционировать новинку как автомобиль типа «три в одном»: Bestune B70S должен сочетать в себе достоин­ства кроссовера, спорткара и классиче­ского седана. При этом литера S в его маркировке призвана отсылать сразу к трём понятиям, определяющим ключевые ценности новинки: Sexy, Speed и Sagacity («Проницатель­ность»).

Ближайшей новинкой марки FAW для российского рынка должен стать ещё один Bestune — полноценный вседорожник T77, продажи которого стартуют в ноябре-декабре. Кроссовер, сопоставимый по размерам с Toyota RAV4 и Kia Sportage, будут оснащать 160-сильным турбомотором. Цены на будущую новинку пока не названы.

Ну что, как вам такой «китаец»?

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