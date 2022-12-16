FAW обновил свой самый большой кроссовер Bestune T99

Двигатель один: 2.0 турбо мощностью 224 л.с. Полного привода нет, зато есть выбор из двух автоматических коробок передач. В зависимости от уровня оснащения ставится коробка на шесть или восемь ступеней. При одинаковой максимальной скорости (210 км/ч) немного отличается время разгона до 100 км/ч, составляя 8,6 или 8,8 секунды.