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FAW обновил свой самый большой кроссовер Bestune T99
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Кирилл Малышев

В трёхлетнем возрасте флагманский кроссовер FAW Bestune T99 перенёс плановый рестайлинг. Изменения оказались минимальными и снаружи, и внутри, а по технике их не было вовсе.

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Фото: FAW

  • Машина сохранила прежние кузовные панели, фары и фонари. Дизайнеры прошлись по бамперам и решётке радиатора. Изменилась форма ходовых огней, другими стали литые диски диаметром 20 или 21 дюйм.
  • Салон кроссовера 2023 модельного года получил новую эмблему, представленную минувшей весной. Расширены и улучшены способности мультимедийной системы. Переработана фоновая подсветка интерьера, в палитре которой стало 12 оттенков.
  • Двигатель один: 2.0 турбо мощностью 224 л.с. Полного привода нет, зато есть выбор из двух автоматических коробок передач. В зависимости от уровня оснащения ставится коробка на шесть или восемь ступеней. При одинаковой максимальной скорости (210 км/ч) немного отличается время разгона до 100 км/ч, составляя 8,6 или 8,8 секунды.

В Китае, в переводе на рубли, обновлённный FAW Bestune T99 стоит от 1,2 до 1,7 миллиона. Дореформенная версия официально на наш рынок не поставляется. Однако её можно купить в рамках «серых» поставок. За автомобиль 2021 года выпуска просят 3,25 миллиона рублей.

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