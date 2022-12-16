FAW обновил свой самый большой кроссовер Bestune T99

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Кирилл Малышев
В трёхлетнем возрасте флагманский кроссовер FAW Bestune T99 перенёс плановый рестайлинг. Изменения оказались минимальными и снаружи, и внутри, а по технике их не было вовсе.
Фото: FAW
В Китае, в переводе на рубли, обновлённный FAW Bestune T99 стоит от 1,2 до 1,7 миллиона. Дореформенная версия официально на наш рынок не поставляется. Однако её можно купить в рамках «серых» поставок. За автомобиль 2021 года выпуска просят 3,25 миллиона рублей.