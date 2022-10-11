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FAW хочет поставлять в Россию подержанные автомобили из Китая
Новости

Дмитрий Елизаров

Китайский концерн FAW намерен выставить на российский вторичный рынок крупную партию автомобилей с пробегом. Как пишут «Китайские автомобили», речь идёт о машинах марок Volkswagen, которые FAW собирает на своих мощностях, и Hongqi, которая входит в структуру концерна. Всего FAW планирует привезти в страну 4 750 автомобилей.

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  • В случае с Volkswagen планы FAW затрагивают прежде всего седан Jetta: таких четырёхдверок китайцы намерены привезти тысячу единиц. В каком состоянии будут автомобили, пока неизвестно, но издание уточняет, что выпуск Jetta концерн прекратил в 2019 году. На китайском вторичном рынке седаны оцениваются в эквивалент 350–600 тысяч рублей.
  • Прочие автомобили из партии — это представители премиального бренда Hongqi, но информации о том, какие именно модели и каких лет выпуска будут ввезены в Россию, пока нет. Не исключено, речь идёт о дорестайлинговых кроссоверах HS5 и седанах H5.

Похожую операцию китайские власти планировали провести ещё в 2019 году. Тогда в Россию отправили небольшую партию автомобилей, но они столкнулись с проблемами на российской таможне: возникли сложности с получением свидетельства о безопасности колёсного транспортного средства.

Купили бы подержанный Hongqi из Китая?

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