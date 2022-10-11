FAW хочет поставлять в Россию подержанные автомобили из Китая

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Дмитрий Елизаров
Китайский концерн FAW намерен выставить на российский вторичный рынок крупную партию автомобилей с пробегом. Как пишут «Китайские автомобили», речь идёт о машинах марок Volkswagen, которые FAW собирает на своих мощностях, и Hongqi, которая входит в структуру концерна. Всего FAW планирует привезти в страну 4 750 автомобилей.
Похожую операцию китайские власти планировали провести ещё в 2019 году. Тогда в Россию отправили небольшую партию автомобилей, но они столкнулись с проблемами на российской таможне: возникли сложности с получением свидетельства о безопасности колёсного транспортного средства.