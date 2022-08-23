Девятилетний седан FAW Besturn В50 без пробега продают на Авто.ру. Он стоит дешевле Lada Granta

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10 «капсул времени» на Авто.ру, которые не должны были ими стать
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Кирилл Малышев
На Авто.ру продают девятилетний седан FAW Besturn B50 почти без пробега. За машину просят 841 000 рублей. Модель по габаритам крупнее Весты, однако стоит дешевле, чем сейчас дилеры просят за «антикризисную» Гранту.
В начале августа на Авто.ру появился Kia Rio 2014 года выпуска без пробега. Машину оценили в 1 090 000 рублей. Хэтчбек в простой комплектации оснащён мотором 1.6 и 6-ступенчатым «автоматом».