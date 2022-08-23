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Девятилетний седан FAW Besturn В50 без пробега продают на Авто.ру. Он стоит дешевле Lada Granta
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Кирилл Малышев

На Авто.ру продают девятилетний седан FAW Besturn B50 почти без пробега. За машину просят 841 000 рублей. Модель по габаритам крупнее Весты, однако стоит дешевле, чем сейчас дилеры просят за «антикризисную» Гранту.

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  • Серебристый седан оснащён тканевым салоном, ABS, двумя подушками безопасности, однозонным климат-контролем, электропакетом, аудиосистемой. Машину приводит в движение рядная «четвёрка» 1.6 мощностью 103 л.с. с механической коробкой передач.
  • Заявленный пробег автомобиля составляет 795 километров. То же показывает и одометр. Если верить отчёту по VIN-коду, первый владелец у FAW Besturn 2013 года выпуска появился только в 2018-м. Он же был у автомобиля единственным.

В начале августа на Авто.ру появился Kia Rio 2014 года выпуска без пробега. Машину оценили в 1 090 000 рублей. Хэтчбек в простой комплектации оснащён мотором 1.6 и 6-ступенчатым «автоматом».

Купили бы такого «китайца»?

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