Самые популярные автомобили у профессиональных продавцов в Москве и Подмосковье
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже автомобилей в Москве и Московской области за 2020 год и узнали, какие модели были самыми популярными среди профессиональных продавцов региона, среднюю стоимость этих машин, их возраст и срок экспозиции.
Самой распространённой маркой оказалась Lada: на неё пришлось 10 процентов всех объявлений от профессиональных продавцов. Популярность российских автомобилей во многом объясняется их высокой численностью в отечественном автопарке (доля — больше 30%) и низкими ценами, что делает Лады доступным вариантом выкупа и быстрой перепродажи.
Профессиональные продавцы могут размещать объявления о продаже автомобилей со скидкой до 80%. Специальные условия будут действовать до 30 апреля для продавцов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, размещающих объявления о продаже автомобилей не дороже
Mercedes-Benz попал на вторую строчку рейтинга, оказавшись на четверть популярнее BMW. Премиальный «немец» опередил даже более бюджетные Volkswagen и Kia. Автомобили Киа, в свою очередь, пользовались у продавцов чуть большим спросом, чем родственные модели марки Hyundai.
Суммарно на эти 10 марок пришлось больше 60% объявлений, опубликованных на Авто.ру профессиональными продавцами в столичном регионе.
Среди свежих автомобилей высоким спросом пользуются популярные модели бюджетного сегмента и бестселлеры сегмента «D».
Машины не старше 5 лет зачастую продаются с неплохим дисконтом, в хорошем состоянии и с небольшими пробегами. Однако многие массовые модели достаточно популярны у юридических лиц: их используют в качестве корпоративного транспорта, а также в такси и сервисах аренды. Узнать историю эксплуатации понравившегося автомобиля поможет отчёт «Про Авто».
Среди машин постарше продавцы активно торгуют моделями «гольф-класса». А в списке популярных премиальных автомобилей, помимо «пятёрок» и
Свежие автомобили Lada не пользуются большим спросом ни у продавцов, ни у покупателей столичного региона. Машины в возрасте (9 лет и старше), как правило, подкупают низкой ценой — это одни из самых бюджетных предложений на рынке. Помимо хэтчбека семейства
Чаще всего профессиональные продавцы работают с автомобилями бюджетного или околобюджетного сегмента — со средней ценой около 800 тысяч рублей. Это наблюдение подтверждает и опрос, который Авто.ру проводил среди участников рынка в марте. Выбор таких машин на вторичном рынке достаточно широкий, они наиболее ликвидны и поэтому привлекательны для перепродажи.
Собственники, как правило, выставляют машины на 10–12% дешевле рынка — в среднем за 720 тысяч рублей. Более дорогие автомобили владельцы нередко «меняют» на новые у дилеров через trade-in.
Дилеры, в свою очередь, могут позволить себе выкупать дорогие машины, поэтому и средний прайс здесь почти в полтора раза выше, чем у профессиональных продавцов. Важное преимущество работы с дорогими автомобилями — возможность закладывать высокую маржу.
Самые свежие машины проще всего найти в дилерских центрах: средний возраст автомобилей здесь немногим превышает 7 лет — в полтора раза меньше, чем у машин, которые размещают профессиональные или частные продавцы. Чаще всего в автосалоны свежие машины попадают по программам трейд-ин, в то время как профессиональные продавцы обычно выкупают машины у частников, которые хотят выручить за машину большую сумму.
Ожидаемо, самые дешёвые машины продаются быстрее всего: в среднем они «уходят» за пару недель. Около трёх недель продавцы тратят на реализацию машин с ценой до трёх миллионов: большой выбор автомобилей позволяет покупателю выбирать хорошие предложения, поэтому процесс поиска затягивается. Почти месяц уходит на продажу самых дорогих машин: на сроке продажи часто сказывается тщательность выбора — ведь ошибка (например, проблема с двигателем или трансмиссией) может очень дорого обойтись будущему владельцу.