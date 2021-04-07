Самые популярные автомобили у профессиональных продавцов в Москве и Подмосковье

Самой распространённой маркой оказалась Lada: на неё пришлось 10 процентов всех объявлений от профес­сиональ­ных продавцов. Популяр­ность российских автомобилей во многом объясняется их высокой числен­ностью в отечественном автопарке (доля — больше 30%) и низкими ценами, что делает Лады доступным вариантом выкупа и быстрой перепродажи.

Профессиональные продавцы могут размещать объявления о продаже авто­мобилей со скидкой до 80%. Специальные условия будут действовать до 30 апреля для продавцов в Москве, Москов­ской области, Санкт-Петербурге и Ленин­градской области, размещающих объявления о продаже автомобилей не дороже 800 000 ₽. Для продавцов в Воронежской, Ивановской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Челябинской и Ярославской областях скидки распро­страняются на все автомобили и сохранятся до 15 мая. Подробнее об этом рассказы­вали в отдельной статье.

Mercedes-Benz попал на вторую строчку рейтинга, оказавшись на четверть популярнее BMW. Премиальный «немец» опередил даже более бюджетные Volkswagen и Kia. Автомобили Киа, в свою очередь, пользовались у продавцов чуть большим спросом, чем родственные модели марки Hyundai.

Суммарно на эти 10 марок пришлось больше 60% объявлений, опублико­ванных на Авто.ру профес­сиональ­ными продавцами в столичном регионе.