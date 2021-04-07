Новая Skoda Octavia или престижная «трёхлетка»: 5 вариантов со вторичного рынка

Самые популярные автомобили у профессиональных продавцов в Москве и Подмосковье

Подборки

Дмитрий Савостьянчик

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже автомобилей в Москве и Московской области за 2020 год и узнали, какие модели были самыми популярными среди профес­сиональ­ных продавцов региона, среднюю стоимость этих машин, их возраст и срок экспозиции.

Самой распространённой маркой оказалась Lada: на неё пришлось 10 процентов всех объявлений от профес­сиональ­ных продавцов. Популяр­ность российских автомобилей во многом объясняется их высокой числен­ностью в отечественном автопарке (доля — больше 30%) и низкими ценами, что делает Лады доступным вариантом выкупа и быстрой перепродажи.

Профессиональные продавцы могут размещать объявления о продаже авто­мобилей со скидкой до 80%. Специальные условия будут действовать до 30 апреля для продавцов в Москве, Москов­ской области, Санкт-Петербурге и Ленин­градской области, размещающих объявления о продаже автомобилей не дороже 800 000 ₽. Для продавцов в Воронежской, Ивановской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Челябинской и Ярославской областях скидки распро­страняются на все автомобили и сохранятся до 15 мая. Подробнее об этом рассказы­вали в отдельной статье.

Mercedes-Benz попал на вторую строчку рейтинга, оказавшись на четверть популярнее BMW. Премиальный «немец» опередил даже более бюджетные Volkswagen и Kia. Автомобили Киа, в свою очередь, пользовались у продавцов чуть большим спросом, чем родственные модели марки Hyundai.

Суммарно на эти 10 марок пришлось больше 60% объявлений, опублико­ванных на Авто.ру профес­сиональ­ными продавцами в столичном регионе.

Среди свежих автомобилей высоким спросом пользуются популяр­ные модели бюджетного сегмента и бест­селлеры сегмента «D». В топ-10 самых часто продаваемых моделей также попали премиаль­ные BMW 5 серии и Mercedes-Benz E- и S-класса, Lada Largus, Kia Ceed, Skoda Rapid. 

Машины не старше 5 лет зачастую продаются с неплохим дисконтом, в хорошем состоянии и с небольшими пробегами. Однако многие массовые модели достаточно популярны у юридических лиц: их используют в качестве корпоративного транспорта, а также в такси и сервисах аренды. Узнать историю эксплуатации понравив­шегося автомобиля поможет отчёт «Про Авто».

Среди машин постарше продавцы активно торгуют моделями «гольф-класса». А в списке популярных премиальных авто­мобилей, помимо «пятёрок» и «е-классов», часто встречаются Land Rover Range Rover. 

Свежие автомобили Lada не пользуются большим спросом ни у продавцов, ни у покупателей столичного региона. Машины в возрасте (9 лет и старше), как правило, подкупают низкой ценой — это одни из самых бюджетных предложений на рынке. Помимо хэтчбека семейства «Самара-2» в топ-10 попали седаны Лада-2107, -2115 и Приора.

Чаще всего профессиональные продавцы работают с автомо­билями бюджетного или около­бюджетного сегмента — со средней ценой около 800 тысяч рублей. Это наблюдение подтверждает и опрос, который Авто.ру проводил среди участников рынка в марте. Выбор таких машин на вторичном рынке достаточно широкий, они наиболее ликвидны и поэтому привлека­тельны для перепродажи.

Собственники, как правило, выставляют машины на 10–12% дешевле рынка — в среднем за 720 тысяч рублей. Более дорогие авто­мобили владельцы нередко «меняют» на новые у дилеров через trade-in. 

Дилеры, в свою очередь, могут позволить себе выкупать дорогие машины, поэтому и средний прайс здесь почти в полтора раза выше, чем у профес­сиональ­ных продавцов. Важное преимуще­ство работы с дорогими автомо­билями — возмож­ность закладывать высокую маржу.

Самые свежие машины проще всего найти в дилерских центрах: средний возраст авто­мобилей здесь немногим превышает 7 лет — в полтора раза меньше, чем у машин, которые размещают профессиональ­ные или частные продавцы. Чаще всего в автосалоны свежие машины попадают по программам трейд-ин, в то время как профес­сиональные продавцы обычно выкупают машины у частников, которые хотят выручить за машину большую сумму.

Ожидаемо, самые дешёвые машины продаются быстрее всего: в среднем они «уходят» за пару недель. Около трёх недель продавцы тратят на реализацию машин с ценой до трёх миллионов: большой выбор автомо­билей позволяет покупателю выбирать хорошие предло­жения, поэтому процесс поиска затягивается. Почти месяц уходит на продажу самых дорогих машин: на сроке продажи часто сказывается тщатель­ность выбора — ведь ошибка (например, проблема с двигателем или транс­миссией) может очень дорого обойтись будущему владельцу.

Автомобили каких марок чаще всего выкупаете для перепродажи?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение