Россиянка отсудила 19,6 миллиона рублей за Теслу с неисправным ключом
Николай Андреев
Жительница Екатеринбурга отсудила у российского импортёра автомобилей Tesla 19,6 миллиона рублей за неисправный кроссовер Model X 100D. Как сообщает издание «Коммерсантъ», свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу фирмы Moscow Tesla Club.
Электрический кроссовер был куплен новым у Moscow Tesla Club в декабре 2017 года. В начале 2018 года из строя вышел первый электронный ключ, а в сентябре – запасной. Они перестали откликаться на нажатие кнопок.
В Moscow Tesla Club решили проблему открытия автомобиля настройкой доступа к кроссоверу через приложение на смартфоне. Однако женщину это не устроило, так как приложение работает только при наличии интернета, а сигнал был не везде, где использовали Model X.
Дистанционная диагностика автомобиля выявила, что ключи перестали работать после некоего физического воздействия. Тем не менее в Moscow Tesla Club предложили отправить кроссовер в сервисный центр в Берлин за свой счёт. Доставка в обе стороны заняла бы более 24 дней, и это тоже не устроило покупательницу.
В итоге она решила расторгнуть договор купли-продажи с фирмой-импортёром и обратилась в суд. Он постановил взыскать с Moscow Tesla Club 13,1 миллиона рублей за Model X 100D и ещё 6,5 миллиона рублей в виде штрафа.