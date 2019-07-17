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Россиянка отсудила 19,6 миллиона рублей за Теслу с неисправным ключом

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Николай Андреев

Жительница Екатеринбурга отсудила у россий­ского импортёра автомобилей Tesla 19,6 миллиона рублей за неисправ­ный кроссовер Model X 100D. Как сообщает издание «Коммерсантъ», свердловский областной суд отклонил апелляцион­ную жалобу фирмы Moscow Tesla Club.

Tesla Model X

  • Электрический кроссовер был куплен новым у Moscow Tesla Club в декабре 2017 года. В начале 2018 года из строя вышел первый электрон­ный ключ, а в сентябре – запасной. Они перестали откликаться на нажатие кнопок.

  • В Moscow Tesla Club решили проблему открытия автомо­биля настройкой доступа к кроссоверу через приложе­ние на смартфоне. Однако женщину это не устроило, так как приложение работает только при наличии интернета, а сигнал был не везде, где использовали Model X.

  • Дистанционная диагностика автомобиля выявила, что ключи перестали работать после некоего физического воздей­ствия. Тем не менее в Moscow Tesla Club предложили отправить кроссовер в сервисный центр в Берлин за свой счёт. Доставка в обе стороны заняла бы более 24 дней, и это тоже не устроило покупательницу.

  • В итоге она решила расторгнуть договор купли-продажи с фирмой-импортёром и обратилась в суд. Он постановил взыскать с Moscow Tesla Club 13,1 миллиона рублей за Model X 100D и ещё 6,5 миллиона рублей в виде штрафа.

Женщина получила адекватную компенсацию?

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