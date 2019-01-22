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Российский владелец Jaguar XJ отсудил у производителя 41,7 миллиона рублей

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Алексей Кравченко купил осенью 2016 года седан Jaguar XJ 2013 года выпуска за 2,35 миллиона рублей – машина часто ломалась, что вынудило владельца обратиться в суд. Суд обязал импортера выплатить более 41,7 миллиона рублей. Сумма стала рекордной компенсацией за неисправный автомобиль, пишут «Ведомости».

Jaguar XJ

  • История поломок выглядела примерно так: спустя полгода после покупки Алексей продал машину за 2 миллиона рублей Хаважу Хаутиеву, однако тот вернул машину через два дня – Jaguar перестал заводиться. Стороны расторгли договор, а седан отвезли к официальному дилеру. На тот момент автомобиль находился на гарантии, так как с момента покупки первым владельцем прошло меньше трёх лет.

  • Выяснилось, что вышел из строя электронный блок управления системой запуска двигателя. Дилер устранил неисправность и вернул автомобиль владельцу, но в тот же день седан вернулся в сервис на эвакуаторе, так как вновь перестал заводиться.

  • В итоге, XJ провёл в ремонте больше положенных по закону 45 дней и Алексей направил претензию к импортёру. Компания ответила отказом, сославшись на подписанные заказы-наряды о завершении ремонта машины.

  • Дело дошло до Приозёрского городского суда Ленинградской области, который постановил вернуть неисправный автомобиль импортёру и взыскать с него более 41,7 миллиона рублей, из которых 20 миллионов рублей неустойки и 13,9 миллиона рублей штрафа. Компания Jaguar не согласилась с этим решением и уже подала апелляцию.

42 миллиона – адекватная компенсация?

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