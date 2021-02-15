Stellantis распустит спортивное подразделение SRT, но сохранит бренд
Дмитрий Елизаров
Руководство новообразованного альянса Stellantis намерено реформировать подразделение SRT (Sport and Racing Technologies), которое занималось разработкой «заряженных» моделей. Как пишет портал Mopar Insiders, само подразделение распустят, но при этом никого не будут увольнять. Сам суббренд тоже останется на рынке.
Представители издания обратились к источникам в руководстве концерна за разъяснениями по поводу недавних слухов о полном отказе Stellantis от концепции SRT. Представитель альянса заявил, что обособленную группу инженеров, разрабатывавших спорткары, действительно расформировали — но при этом команду технических специалистов «интегрировали в глобальную инженерную структуру концерна».
Таким образом, под суббрендом SRT по-прежнему будут выпускаться особо мощные и быстрые версии серийных моделей Dodge и RAM. Кроме того, знаменитую аббревиатуру могут получить и некоторые представители линейки Jeep — сейчас заряженные Джипы выходят на рынок под маркой Trackhawk.
Учитывая глобальный характер концерна Stellantis, издание предполагает, что американские технологии тем или иным образом могут быть применены и на автомобилях европейской части концерна. Ради этого специалисты по спорткарам альянса Peugeot-Citroen могут объединить усилия с инженерами группы SRT.
Несколько дней назад стало известно о планах по другому объединению: концерн Stellantis планирует начать разработку унифицированного модельного ряда для брендов, входящих в так называемую «премиальную» часть конгломерата. Это Alfa Romeo, Lancia и DS.