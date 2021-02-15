Stellantis распустит спортивное подразделение SRT, но сохранит бренд

Руководство новообразованного альянса Stellantis намерено реформиро­вать подраз­деление SRT (Sport and Racing Technologies), которое занималось разработкой «заряженных» моделей. Как пишет портал Mopar Insiders, само подразде­ление распустят, но при этом никого не будут увольнять. Сам суббренд тоже останется на рынке.

Представители издания обратились к источникам в руко­водстве концерна за разъясне­ниями по поводу недавних слухов о полном отказе Stellantis от концепции SRT. Предста­витель альянса заявил, что обособленную группу инженеров, разрабаты­вавших спорткары, действительно расфор­мировали — но при этом команду технических специ­алистов «интегри­ровали в глобальную инженерную структуру концерна».

Таким образом, под суббрендом SRT по-прежнему будут выпускаться особо мощные и быстрые версии серийных моделей Dodge и RAM. Кроме того, знаменитую аббре­виатуру могут получить и некоторые пред­ставители линейки Jeep — сейчас заряженные Джипы выходят на рынок под маркой Trackhawk.

Учитывая глобальный характер концерна Stellantis, издание пред­полагает, что американские техно­логии тем или иным образом могут быть применены и на автомо­билях европейской части концерна. Ради этого специ­алисты по спорткарам альянса Peugeot-Citroen могут объединить усилия с инженерами группы SRT.