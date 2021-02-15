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Stellantis распустит спортивное подразделение SRT, но сохранит бренд

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Дмитрий Елизаров

Руководство новообразованного альянса Stellantis намерено реформиро­вать подраз­деление SRT (Sport and Racing Technologies), которое занималось разработкой «заряженных» моделей. Как пишет портал Mopar Insiders, само подразде­ление распустят, но при этом никого не будут увольнять. Сам суббренд тоже останется на рынке.

  • Представители издания обратились к источникам в руко­водстве концерна за разъясне­ниями по поводу недавних слухов о полном отказе Stellantis от концепции SRT. Предста­витель альянса заявил, что обособленную группу инженеров, разрабаты­вавших спорткары, действительно расфор­мировали — но при этом команду технических специ­алистов «интегри­ровали в глобальную инженерную структуру концерна».

  • Таким образом, под суббрендом SRT по-прежнему будут выпускаться особо мощные и быстрые версии серийных моделей Dodge и RAM. Кроме того, знаменитую аббре­виатуру могут получить и некоторые пред­ставители линейки Jeep — сейчас заряженные Джипы выходят на рынок под маркой Trackhawk.

  • Учитывая глобальный характер концерна Stellantis, издание пред­полагает, что американские техно­логии тем или иным образом могут быть применены и на автомо­билях европейской части концерна. Ради этого специ­алисты по спорткарам альянса Peugeot-Citroen могут объединить усилия с инженерами группы SRT.

  • Несколько дней назад стало известно о планах по другому объедине­нию: концерн Stellantis планирует начать разработку унифи­циро­ванного модельного ряда для брендов, входящих в так называемую «премиаль­ную» часть конгломерата. Это Alfa Romeo, Lancia и DS.

Европейские спорткары по американским технологиям — как вам идея?

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