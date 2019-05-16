Сарай-пожар: быстрейшие универсалы на планете
Константин Новацкий
Гонять на дачу через Нюрбургринг? Сколотить карьеру в экспресс-доставке? Или просто понтануться необычным кузовом. Мы до сих пор не знаем, для чего Небеса создали горячие универсалы, но нельзя не признать крутость каждого из них. Вспоминаем «сараи», которые обжигают особенно сильно: ведь каждый из них способен выдать суперкаровские 300 км/ч.
Jaguar XFR-S Sportbrake: 300 км/ч
Да, ровно 300 километров в час. А ещё в активе 550-сильного «Эксэфэрэса» от Jaguar был нестыдный показатель в 4,8 секунды разгона до сотни, статус относительно доступного суперсарая, максимальные 1675 литров багажного объёма и дополнительная страшная сила — красота. Да, нам он нравился.
Audi RS6 performance: 305 км/ч
Сказать про Jaguar и не упомянуть Audi? Абсурд. Особенно, если речь о 605-сильной RS6 с отстёгнутым ошейником ограничителя и максималкой в 305 км/ч. Разгон до 100 км/ч раскалённый ингольштадтский сарай с 4-литровым битурбо-V8 исполнял всего за 3,7 секунды. На мгновение быстрее симпатяги-британца. Бам!
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo: 310 км/ч
Длинное имя, разгон до сотни за 3,4 секунды и убедительный потолок в 310 километров в час. Как у чисто купешного Mercedes-AMG GT S, между прочим. В отличие от тесного спорткара, в гибридной «Панамере» вас встретят комфортные задние сиденья, крутейший интерьер, 1245-литровый (в максимуме) багажник и электромотор, благодаря которому можно в полной тишине проехать полсотни километров. А потом ка-ак вжарить, на все 680 сил!
Alpina B5 Bi-Turbo Touring: 323 км/ч
В 2018 году немцы из Alpina научили «пятёрку» ездить очень быстро: 201 миля в час! Выкатив наддувную Bi-Turbo Touring, они заткнули за пояс тогдашнего лидера, Mercedes-AMG E 63 S.
Под капотом сарая от Альпины молотил поршнями доработанный 4,4-литровый V8 от гражданской модификации 550i. Мотору поменяли наддув, впуск, охлаждение, поршневую группу и вправили электронные мозги. В результате мощность поднялась с 462 до 608 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достиг 800 Нм — больше, чем у M5. Потому и максимальная скорость получилась неслабой: снятый с поводка битурбо-бумер достигал 323 км/ч и дышал ноздрями в задний бампер Ferrari 458.
А недавно Alpina решила напомнить, что строит крутые сараи, и выпустила ролик, в котором полноприводная B5 Bi-Turbo троллит Mercedes-AMG GT R и Porsche 911 GT3 RS, эффектно объезжая эту парочку на автобане! 3,7 секунды до 100 км/ч — бесспорно, повод для гордости. Да, AMG? Да, Porsche?
Нет! И GT R, и GT3 RS быстрее в старте до сотни: 3,6 и 3,2 секунды соответственно. А вот по максималке оба сливают: 312 и 318 км/ч против 323 у Alpina.
Brabus 850 E63: 350 км/ч
Старичок E-Class от Brabus ещё ого-го! Согласно шильдику, чёрный 850-й выдаёт восемь с полтиной сотен лошадиных сил и (потенциально) чудовищные 1450 ньютон-метров крутящего момента. Кому сказать спасибо? Конечно, битурбовому мотору 5.5, чей рабочий объём увеличили на пол-литра — до 6 л. Кстати, чтобы ни один из восьми поршней в порыве ярости не сошёл с ума, максимальный момент движка принудительно снизили до 1150 Нм. Какова же максималка Brabus 850 в эрегированном состоянии? Сядьте покрепче: 350 километров в час!
G-power M5 Hurricane RR Touring: 360 км/ч
Забыли? А рекорд в 362 километра в час, принадлежащий этой 12-летней M5 E61 в хардкорном тюнинге от G-Power, по-прежнему впечатляет. Секрет скорострельности — 820 сил, выжатых из пятилитрового V10 с парой турбин. Кстати, до обновления характеристик в 2014 году этот же универсал выдавал «всего» 750 лошадей и 360 км/ч. Вот что значит работа над собой.