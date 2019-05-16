Сарай-пожар: быстрейшие универсалы на планете

В 2018 году немцы из Alpina научили «пятёрку» ездить очень быстро: 201 миля в час! Выкатив наддувную Bi-Turbo Touring, они заткнули за пояс тогдашнего лидера, Mercedes-AMG E 63 S.

Под капотом сарая от Альпины молотил поршнями доработанный 4,4-литровый V8 от гражданской модификации 550i. Мотору поменяли наддув, впуск, охлаждение, поршневую группу и вправили электронные мозги. В результате мощность поднялась с 462 до 608 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достиг 800 Нм — больше, чем у M5. Потому и максимальная скорость получилась неслабой: снятый с поводка битурбо-бумер достигал 323 км/ч и дышал ноздрями в задний бампер Ferrari 458.