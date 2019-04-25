Tesla продаётся на вторичке быстрее, чем конкуренты. Но слишком много теряет в цене

Помимо срока жизни объявлений, аналитики брали во внимание ещё один параметр – количество машин, на которые делалась скидка в 10 и более процентов от среднерыночной цены для более быстрой продажи. И здесь Tesla Model S вновь оказалась среди лидеров, но уже в отрицательном смысле: 19,7 процента автомобилей продаётся ниже рынка.