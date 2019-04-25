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Tesla продаётся на вторичке быстрее, чем конкуренты. Но слишком много теряет в цене

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Михаил Конончук

Американский агрегатор автомобильных объявлений iSeeCars.com сравнил динамику продаж Tesla Model S и традиционных седанов и лифтбеков премиального класса. По результатам исследования выяснилось, что объявления с Теслами с момента размещения до момента покупки проводят на сайте времени меньше остальных — всего 35,5 дня. Для сравнения: продажа седана Maserati Quattroporte, занявшего в рейтинге десятое место, длится около 70 дней.

<h3>Tesla Model S</h3> Среднее время жизни объявления: 35,5 суток <br> Средняя цена: 68 159 долларов
<h3>Audi A7</h3> Среднее время жизни объявления: 39,7 суток<br> Средняя цена: 47 710 долларов
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Tesla Model S

Среднее время жизни объявления: 35,5 суток
Средняя цена: 68 159 долларов

  • Аналитики iSeeCars обработали 6,1 миллиона объявлений, опубликованных в период с апреля 2018 года по март 2019-го. В статистике учитывались автомобили 2016–2018 модельных годов.

  • Помимо срока жизни объявлений, аналитики брали во внимание ещё один параметр – количество машин, на которые делалась скидка в 10 и более процентов от среднерыночной цены для более быстрой продажи. И здесь Tesla Model S вновь оказалась среди лидеров, но уже в отрицательном смысле: 19,7 процента автомобилей продаётся ниже рынка. 

  • Хуже обстоят дела только у Jaguar XJ (21,1% машин сбываются с существенным дисконтом), а меньше всего идти на уступки готовы дилеры Porsche Panamera (8,6 процента), Audi A7 и Mercedes-Benz S-класса – 9,6 и 11,8 процента соответственно.

Купили бы подержанную Теслу?

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