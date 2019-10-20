Семейка фриков: пять абсурдно быстрых минивэнов (и фургонов)
Андрей Шульдешов
Минивэны созданы для больших семей, а их главная задача — быть просторными, практичными и удобными. В общем, последнее, что должны уметь минивэны, — это быстро ездить, и если у вас такой автомобиль, то в глазах общественности вы давно уже распрощались с драйверскими амбициями. К счастью, в мире осталось ещё немало безумных людей, которые даже минивэны готовы превратить в праздник мощности.
Bisimoto Odyssey
Американец нигерийского происхождения Биси Эцериоха помешан на мощности. В 1994 году он основал компанию Bisimoto Engineering и принялся строить гоночные моторы для соревнований по дрэг-рейсингу, весьма в этом преуспев. Причём Биси не ищет лёгких путей и загоняет сотни дополнительных лошадей под капоты совершенно неожиданных автомобилей – таких как этот семейный минивэн Honda Odyssey.
В нём безумно практически всё: Биси сохранил родной 3,5-литровый блок мотора, но поставил другую поршневую, фактически заново собрал головку блока цилиндров, залил новые «мозги» и прикрутил турбину размером с Honda Civic. Результат –1029 лошадиных сил на биоэтаноле. И это на переднем приводе и с шестиступенчатой механической коробкой передач. Все бортовые системы минивэна работают штатно, а салон не утратил практичности. Отличный автомобиль на каждый день. Просто очень-очень мощный.
Renault Espace F1
Когда-то компании Renault было чем гордиться в гонках Формулы-1: команда Williams, использовавшая мотор Renault, три раза подряд выигрывала чемпионат пилотов, с 1992 по 1994 год. Расцвет «формульной» программы Renault совпал с 10-летием модели Renault Espace, и кому-то в компании пришло в голову, что большой семейный минивэн и гонки Формулы-1 – идеальное сочетание.
Так на свет появился бессмысленный, но прекрасный в своём безумии Renault Espace F1: кузов сделали из углеволокна, а прямо в салон поставили 831-сильный V10 от гоночного автомобиля Формулы-1 Williams-Renault FW15C. Разгон до сотни занимал 2,8 секунды, а максималка превышала 310 километров в час.
Volkswagen Multivan с мотором от Porsche 911 Turbo
Кажется, в этом Multivan нет ничего необычного. Да, ему немного добавили стиля и перешили салон — что тут такого? Но пусть скромный внешний тюнинг вас не обманывает! Обратили внимание на приборную панель от Porsche 911 Turbo? Дело в том, что от этого спорткара здесь не только приборка… Сзади в полу прячется 3,6-литровый оппозитник мощностью 572 лошадиные силы от Porsche 911 GT2! Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой, а привод у этого «Мультивэна» задний. Заявленная максималка составляет 283 километра в час. Говорите, Cayenne — это идеальный семейный Porsche? Что-то сомневаемся…
Toyota Sienna R-Tuned
Sienna R-Tuned не может похвастать безумным двигателем, но есть как минимум две причины, по которым этот минивэн заслуживает места в нашей подборке. Во-первых, это заводской проект: в 2015 году компания Toyota сделала Sienna R-Tuned, чтобы побороть расхожий стереотип о том, что семейные минивэны — скучные и медленные машины. Во-вторых, этот минивэн проезжает гоночную трассу Willow Springs на секунду быстрее, чем спорткар Chevrolet Camaro SS, который почти на полторы сотни лошадей мощнее!
Добиться этого удалось благодаря перенастроенной спортивной подвеске, самоблокирующемуся дифференциалу и гоночным тормозам. 3,5-литровому V6 немного доработали выпуск, а также установили спортивный выхлоп, что суммарно довело отдачу мотора примерно до 300 лошадиных сил.
Ford Transit XJ220
Да, это не минивэн, а фургон, но он настолько необычен, что было бы обидно обойти его стороной. Британцы исторически славятся талантом строить классные быстрые автомобили буквально в сараях. Но однажды они прыгнули выше головы и сделали быстрым сам сарай. В начале девяностых компания Jaguar выкатила суперкар XJ220, который до появления McLaren F1 был самым быстрым серийным автомобилем на планете. Во время предсерийных испытаний парни из Jaguar так старались не привлекать лишнего внимания к машине, что в качестве тестового мула для мотора и шасси выбрали… фургон Ford Transit.
Эта чудо-машина жива до сих пор. В кузове прячется трёхлитровый V6 мощностью 640 лошадиных сил, подвеска настроена под гоночный трек, а максималка составляет порядка 270 километров в час. Своеобразный британский юмор!