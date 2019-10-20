Семейка фриков: пять абсурдно быстрых минивэнов (и фургонов)

Кажется, в этом Multivan нет ничего необычного. Да, ему немного добавили стиля и перешили салон — что тут такого? Но пусть скромный внешний тюнинг вас не обманывает! Обратили внимание на приборную панель от Porsche 911 Turbo? Дело в том, что от этого спорткара здесь не только приборка… Сзади в полу прячется 3,6-литровый оппозитник мощностью 572 лошадиные силы от Porsche 911 GT2! Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой, а привод у этого «Мультивэна» задний. Заявленная максималка составляет 283 километра в час. Говорите, Cayenne — это идеальный семейный Porsche? Что-то сомневаемся…