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Семейка фриков: пять абсурдно быстрых минивэнов (и фургонов)

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Андрей Шульдешов

Минивэны созданы для больших семей, а их главная задача — быть просторными, практичными и удобными. В общем, последнее, что должны уметь минивэны, — это быстро ездить, и если у вас такой автомобиль, то в глазах общественности вы давно уже распрощались с драйверскими амбициями. К счастью, в мире осталось ещё немало безумных людей, которые даже минивэны готовы превратить в праздник мощности. 

Bisimoto Odyssey

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Американец нигерийского происхождения Биси Эцериоха помешан на мощности. В 1994 году он основал компанию Bisimoto Engineering и принялся строить гоночные моторы для соревнований по дрэг-рейсингу, весьма в этом преуспев. Причём Биси не ищет лёгких путей и загоняет сотни дополнительных лошадей под капоты совершенно неожиданных автомобилей – таких как этот семейный минивэн Honda Odyssey.

America's wildest soccer mom minivan starts the by day running errands and dropping the kids off at school before unwinding its 1000+hp twin-turbo V6 with some burnouts. Famed tuner, Bisimoto Engineering transformed a 2014 Honda Odyssey into one insane Power Van - as proven here. Stay tuned for the July Honda issue for more crazy brand builds! Filmed/Edited: @sea_russell https://www.facebook.com/superstreetmag?ref=br_tf

В нём безумно практически всё: Биси сохранил родной 3,5-литровый блок мотора, но поставил другую поршневую, фактически заново собрал головку блока цилиндров, залил новые «мозги» и прикрутил турбину размером с Honda Civic. Результат –1029 лошадиных сил на биоэтаноле. И это на переднем приводе и с шестиступенчатой механической коробкой передач.  Все бортовые системы минивэна работают штатно, а салон не утратил практичности. Отличный автомобиль на каждый день. Просто очень-очень мощный.

Renault Espace F1

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Когда-то компании Renault было чем гордиться в гонках Формулы-1: команда Williams, использовавшая мотор Renault, три раза подряд выигрывала чемпионат пилотов, с 1992 по 1994 год. Расцвет «формульной» программы Renault совпал с 10-летием модели Renault Espace, и кому-то в компании пришло в голову, что большой семейный минивэн и гонки Формулы-1 – идеальное сочетание.

Abonnez vous à notre chaîne youtube: http://www.youtube.com/user/NouxeProduction et suivez-nous sur By Nouxe: http://bynouxe.com/ "Pour fêter les 10 ans de la commercialisation de l'Espace et le V10 de F1 Champion du Monde depuis 1992, Renault avec la complicité de Matra réuni les deux dans un seul et même véhicule l'ESPACE F1"

Так на свет появился бессмысленный, но прекрасный в своём безумии Renault Espace F1: кузов сделали из углеволокна, а прямо в салон поставили 831-сильный V10 от гоночного автомобиля Формулы-1 Williams-Renault FW15C. Разгон до сотни занимал 2,8 секунды, а максималка превышала 310 километров в час.

Volkswagen Multivan с мотором от Porsche 911 Turbo

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Кажется, в этом Multivan нет ничего необычного. Да, ему немного добавили стиля и перешили салон — что тут такого? Но пусть скромный внешний тюнинг вас не обманывает! Обратили внимание на приборную панель от Porsche 911 Turbo? Дело в том, что от этого спорткара здесь не только приборка… Сзади в полу прячется 3,6-литровый оппозитник мощностью 572 лошадиные силы от Porsche 911 GT2! Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой, а привод у этого «Мультивэна» задний. Заявленная максималка составляет 283 километра в час. Говорите, Cayenne — это идеальный семейный Porsche? Что-то сомневаемся…

Toyota Sienna R-Tuned

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Sienna R-Tuned не может похвастать безумным двигателем, но есть как минимум две причины, по которым этот минивэн заслуживает места в нашей подборке. Во-первых, это заводской проект: в 2015 году компания Toyota сделала Sienna R-Tuned, чтобы побороть расхожий стереотип о том, что семейные минивэны — скучные и медленные машины. Во-вторых, этот минивэн проезжает гоночную трассу Willow Springs на секунду быстрее, чем спорткар Chevrolet Camaro SS, который почти на полторы сотни лошадей мощнее!

We caught up with the Toyota team to check out their tricked out Sienna R-Tuned Minivan during the 2016 One Lap of America race. The lightweight, race-tuned custom van trims about 700lb off the stock Sienna SE, and gets racing suspension, brakes and tires, and a limited-slip diff, but still has a stock 3.5L V6 engine and 6-speed automatic transmission. The Sienna R-Tuned went on to win its class for the overall race, and came in 20th out of 69 entrants overall, beating cars like a Porsche Cayman, Ford Mustang, Dodge Viper and Chevrolet Corvette. One Lap of America is a modern day Cannonball Run, covering nearly 3,000 miles, with timed competitions at road courses, skid pads, autocross, and drag strips. http://www.onelapofamerica.com/ http://www.toyota.com/sienna/ http://autobahncc.com/ Driver: Craig Stanton Toyota also entered a stock Sienna SE in the race just to prove that it's way more fun to drive than you might think.

Добиться этого удалось благодаря перенастроенной спортивной подвеске, самоблокирующемуся дифференциалу и гоночным тормозам. 3,5-литровому V6 немного доработали выпуск, а также установили спортивный выхлоп, что суммарно довело отдачу мотора примерно до 300 лошадиных сил.

Ford Transit XJ220

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Да, это не минивэн, а фургон, но он настолько необычен, что было бы обидно обойти его стороной. Британцы исторически славятся талантом строить классные быстрые автомобили буквально в сараях. Но однажды они прыгнули выше головы и сделали быстрым сам сарай. В начале девяностых компания Jaguar выкатила суперкар XJ220, который до появления McLaren F1 был самым быстрым серийным автомобилем на планете. Во время предсерийных испытаний парни из Jaguar так старались не привлекать лишнего внимания к машине, что в качестве тестового мула для мотора и шасси выбрали… фургон Ford Transit.

https://www.dukevideo.com/prd3268/Ford-Transit-Story-DVD The Ford Transit is a true icon of the roads, a versatile workhorse which, since its arrival in 1965, has become the "Backbone of Britain". This wonderful film celebrates the enduring appeal of the Transit, skilfully combining archive footage with modern film to create the definitive story of this legendary van. British Touring Car Champion and TV commentator Tim Harvey presents a journey through more than four decades of one of the best-known vehicles on the roads. Rare archive film charts the history of the Transit in its many guises, including the awesome 150mph Supervan, 185mph-plus Supervan 2, in the capable hands of three-times Formula One World champion Jackie Stewart, and the very latest monster Supervan 3! The programme lets you look inside the production line, see vans being put through their paces at rigorous tests and enjoy the quirky continental view of the Transit. There's also the extraordinary seven-day endurance test at the Monza circuit in Italy. Of course, the Transit is inseparable from the "White Van Man" image and Tim sets out to prove once and for all whether the mere sight of one of the familiar Fords is enough to make tempers flare. His hilarious bid to wind up Britain's motorists has a surprising outcome! Plus, we hear from "Mr Transit" Peter Lee, a man who has dedicated his life to this iconic vehicle. He explains his love affair with the van, and gives a rare glimpse inside his incredible collection - this is real devotion! Everyone has a Ford Transit story, and after watching this fabulous film, you'll have quite a few more. Bonus features include Supervan 1967, 7 days in Monza, Two brothers 1979 and much more. We're on INSTAGRAM: http://bit.ly/2evtvsg Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/2dKA2eQ Follow us on TWITTER: http://bit.ly/2evt6Gv

Эта чудо-машина жива до сих пор. В кузове прячется трёхлитровый V6 мощностью 640 лошадиных сил, подвеска настроена под гоночный трек, а максималка составляет порядка 270 километров в час. Своеобразный британский юмор!

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