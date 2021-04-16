Доминик Торетто из «Форсажа» может заехать в парк Юрского периода
Режиссёр девятой части киноэпопеи Fast&Furious (в русском дубляже «Форсаж») Джастин Лин заявил на одной из конференций, что не исключает кроссоверов франшизы с другими вселенными. Как уточняет Comicbook, с идеей пересечения, к примеру, миров «Форсажа» и «Парка Юрского периода» согласна и исполнительница одной из главных ролей в Fast&Furious Мишель Родригес.
В ответ на прямой вопрос о возможности пересечений этих двух вселенных Джастин Лин сказал, что «часть нашей философии — никогда не ограничивать себя какими-то рамками», тем самым не отрицая вероятности появления кроссоверов напрямую. Участвовавшая в конференции Мишель Родригес добавила, что «по достижении определённых вершин единственный путь развития — это слияние».
Издание уточняет, что технических препятствий к появлению героев одной франшизы в мире другой нет: и «Форсаж», и «Парк Юрского периода» выпускаются одной и той же студией Universal Studios, поэтому вопрос о принадлежности авторских прав на миры и персонажей уже решён по умолчанию.
Премьера девятого «Форсажа» состоится 25 июня нынешнего года после того, как её неоднократно переносили. Несколько дней назад был опубликован новый трейлер фильма, в котором продемонстрированы положительные и отрицательные герои — например, брат Доминика Торетто по имени Джейкоб и воскресший после гибели в третьей части Хан Лю.