Доминик Торетто из «Форсажа» может заехать в парк Юрского периода

В ответ на прямой вопрос о возможности пересечений этих двух вселенных Джастин Лин сказал, что «часть нашей философии — никогда не ограни­чивать себя какими-то рамками», тем самым не отрицая вероят­ности появления кроссоверов напрямую. Участво­вавшая в конференции Мишель Родригес добавила, что «по достижении определённых вершин един­ственный путь развития — это слияние».

Издание уточняет, что технических препятствий к появлению героев одной франшизы в мире другой нет: и «Форсаж», и «Парк Юрского периода» выпускаются одной и той же студией Universal Studios, поэтому вопрос о принад­лежности авторских прав на миры и персонажей уже решён по умолчанию.