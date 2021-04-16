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Доминик Торетто из «Форсажа» может заехать в парк Юрского периода

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Режиссёр девятой части киноэпопеи Fast&Furious (в русском дубляже «Форсаж») Джастин Лин заявил на одной из конференций, что не исключает кроссоверов франшизы с другими вселенными. Как уточняет Comicbook, с идеей пересечения, к примеру, миров «Форсажа» и «Парка Юрского периода» согласна и исполни­тельница одной из главных ролей в Fast&Furious Мишель Родригес.

  • В ответ на прямой вопрос о возможности пересечений этих двух вселенных Джастин Лин сказал, что «часть нашей философии — никогда не ограни­чивать себя какими-то рамками», тем самым не отрицая вероят­ности появления кроссоверов напрямую. Участво­вавшая в конференции Мишель Родригес добавила, что «по достижении определённых вершин един­ственный путь развития — это слияние».

  • Издание уточняет, что технических препятствий к появлению героев одной франшизы в мире другой нет: и «Форсаж», и «Парк Юрского периода» выпускаются одной и той же студией Universal Studios, поэтому вопрос о принад­лежности авторских прав на миры и персонажей уже решён по умолчанию.

  • Премьера девятого «Форсажа» состоится 25 июня нынешнего года после того, как её неодно­кратно переносили. Несколько дней назад был опубликован новый трейлер фильма, в котором продемонстри­рованы положитель­ные и отрицательные герои — например, брат Доминика Торетто по имени Джейкоб и воскресший после гибели в третьей части Хан Лю.

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