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Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом

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Алексей Олефиренко

Начиная с четвёртой части «Форсаж» стал менее «автомо­бильным», превратив­шись в зрелищ­ный боевик о супер­героях, которые вместо латекса носят майки и футболки, а экзотиче­скому транс­порту на реактивной тяге пред­почитают рядные «шестёрки» и V8. Тем не менее интерес­ных машин в четвёртом фильме по-прежнему много – и вот какие секреты таят 11 самых ярких из них.

Buick Grand National

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Если раньше Доминик Торетто и его «команда» атаковали фуры на популяр­нейших Honda Civic, то к четвёртому «Форсажу» предпоч­тения грабителей стали более специфичными. Сам Торетто во вступи­тельной части управляет Buick Grand National – одним из извест­нейших масл-каров 80-х годов.

Для семиминутной сцены задействовали восемь «Бьиков», оформ­ленных в стиле редчайшей модели Grand National GNX. И хотя бюджет четвёртого фильма был вдвое больше, чем у ориги­нального «Форсажа», студия Universal не могла себе позволить восемь настоящих GNX по цене в 40 и более тысяч долларов каждый. Для съёмок взяли обычные Grand National и даже несколько Buick Regal, загрими­рованных под более спортивный Grand National.

Большая часть использованных «Бьюиков» сохранила заводские V6 с наддувом объёмом 3,8 литра, однако несколько машин получили восьми­цилиндровые «двигатели из коробки» произ­водства GM. В том числе и уникальный «развёртыш»: кузов одного из Grand National сняли с рамы и поставили на неё задом наперёд – таким образом двигатель оказался в багажнике, а под капот переехал задний мост. Сделано это было для скоростной езды задним ходом в конце сцены с ограб­лением. Каскадёр, управлявший машиной, смотрел на дорогу через тониро­ванное заднее стекло купе, ну а Вин Дизель мог спокойно играть своего персонажа.

Что объединяет все восемь машин, так это компоненты подвески Hotchkis, тормозная система Wilwood, каркасы безопас­ности, безопасные бензобаки гоночного типа, 15-дюймовые диски Cragar Soft 8 и глянцевая чёрная краска кузова.

Chevrolet C-10

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Кастомному грузовику Chevrolet C-10, которым управляет Хан (Сунг Канг), создатели ленты выделили не так много экранного времени, однако машина получилась запомина­ющейся. Оранжевый C-10 был изготов­лен в един­ствен­ном экзем­пляре специально для фильма! Бывший пикап получил кастомную раму, выхлопные трубы в стиле маги­стральных тягачей (бутафор­ские), огромные баллоны пневмо­системы (ни к чему не подключен­ные), а также рычаг 10-ступенчатой коробки передач Eaton Fuller Roadranger с делителем (на самом деле он был соединён с трёх­ступенчатым «автоматом»). «Магия Голливуда»...

В чём С-10 не упрекнешь, так это в недостатке крутящего момента: под капотом машины находится Big Block объёмом 8,2 литра, который развивает 664 Нм тяги. Ну и монструозные шины Michelin One X от дально­бойных тягачей здесь более чем реальные. В начале 2018 года уникальный грузовик прода­вался на eBay за 32,5 тысячи долларов. Сейчас он находится в чьей-то частной коллекции.

Найти С-10, пускай и других поколений, можно на Авто.ру

Chevrolet R3500 Crew Cab

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А вот шестиколёсных R3500 для студии Universal изгото­вили втрое больше – в отличие от С-10, этому «кино­герою» пришлось пройти через настоящие экшн-сцены. Все три машины выглядели идентично: кастомная рама прямо­угольного сечения, матовая краска, три оси, шесть колёс. Но по технике R3500 наверняка отличались — достоверной информации по ним вообще нет. По меньшей мере один из грузо­виков имел привод на обе задние оси, пневмати­ческую заднюю подвеску на четырёх подушках, а также 9,4-литровый Big Block V8 мощностью более 600 лошади­ных сил (по неподтверж­дённой информации сил было 672). В фильме хорошо видно, что машина оснащена парой баллонов закиси азота NOS, но, надо полагать, это чисто киношная бута­фория и они не подключены к двигателю.

Один из киношных Crew Cab в 2011 году продавали за 85 тысяч долларов. Нашёл он нового владельца или нет — вопрос открытый.

Chevrolet Chevelle SS

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Chevrolet Chevelle SS мелькает в первом «Форсаже» в сцене после титров, на нём же персонаж Вина Дизеля ездит и в четвёртой части кино­фран­шизы. Учитывая, что машина находится в кадре почти половину «Форсажа-4», неудиви­тельно, что для съёмок понадобилось аж восемь экзем­пляров купе.

Два Chevelle SS были в красном цвете и не принимали участия в гонках или погонях: один из них практически стоковый, в близком к идеальному состоянии, другой, чуть похуже, использо­вался для сцены подготовки к гонке. Остальные шесть машин, окрашен­ные в серый матовый цвет, играли в экшн-сценах и имели разное техни­ческое состояние. Один Chevelle из этой шестёрки был уникальным: его передок максимально облегчили, а за задним бампером разместили раму с 320-кило­граммовым противо­весом из бетонных блоков и металли­ческих труб. Несложно догадаться, что именно эта машина исполняла вилли на старте отбороч­ной гонки. Чтобы задача далась автомобилю максимально легко, его снабдили мощным 8,2-литровым V8 с компрессором Procharger.

Такую же силовую установку получили ещё несколько Chevelle. Кроме того, машины для крупного плана были оснащены карбюра­торами Holley, коллекторами Hooker и даже работающей системой закиси азота NOS. Машины для трюков, в свою очередь, довольство­вались моторами GM LT1 с «автоматами» GM TH400. Все без исключения серые Chevelle обзавелись тормозами Wilwood и пружи­нами/амортиза­торами Hotchkis. Любопытно, что дифферен­циалы на машинах стояли фордовские, с блокировкой Detroit Locker.

Ощутить себя Домиником Торетто можно и в России: на Авто.ру продаются два стильных Chevelle, словно только что сошедших с экрана кинозала

Nissan Skyline GT-R

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После того как дуэт Пола Уокера и Nissan Skyline получил премию «Самый яркий любовный роман» по версии Teens Choice 2003 года, авторы фильма не могли предо­ставить Брайану О’Коннеру другой автомобиль, кроме как «Годзиллу».

Как рассказывает Деннис МакКарти, построивший большую часть машин для четвёртой части, для съёмок использо­вали шесть культовых «Ниссанов» в 34-м кузове, плюс один багги, на который надели стекло­пластиковый кузов, копи­рующий Skyline: его снимали в момент, когда Брайан срезает путь в отбороч­ной гонке по бездорожью. Что же касается непосред­ственно «Скаев», то большая часть из них не были версиями GT-R: это задне­приводные купе (некоторые даже с атмосфер­ными моторами), которые принарядили под «Гетеры» с помощью бамперов Nismo, характерных анти­крыльев, дисков Rays Volk RE30 и краски Bayside Blue. Такие машины обходились дешевле, легче исполняли трюки и их не так больно пускать под нож. После съёмок фильма три «Скайлайна» распро­дали на запчасти, два уничтожили. И лишь один из них, един­ственный настоящий GT-R, жив и здрав­ствует по сей день.

Чистокровный «Гетер» был оснащён форсиро­ванным до 550 сил мотором RB26DETT, сиденьями OMP, каркасом безопас­ности, дисками Volk Racing, рулём Momo, кастомным головным устрой­ством. На момент окончания съёмок его пробег составлял чуть более 5 тысяч кило­метров. В 2014 году уникальный автомобиль, на котором ездил Пол Уокер, продавали в Германии по цене 700 тысяч евро. Дальнейшая его судьба неизвестна.

А вот реальные «Скайлайны», даже GT-R, стоят ощутимо дешевле

BMW 540i

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Несмотря на ревущий звук, более характер­ный для 10-цилиндрового мотора BMW M5 (E60), «пятёрка» Алекса (его роль исполнил Брэндон Тимоти Джексон) была очень скромной в техни­ческом плане. Для семи­минутной сцены гонки подготовили как минимум 11 седанов, окрашен­ных в жёлто-чёрную комбина­цию, и ни один из них не был настоящим М5. Обычные BMW 5 серии загрими­ровали под М5 с помощью М-пакетов и жабр на крыльях от М3 (Е46), а дабы каскадёрам легче и безопаснее работа­лось, салоны машин оснастили каркасами безопас­ности и гидравли­ческим ручником.

Большая часть «пятёрок» — в версии 540i с 4,4-литровым V8 мощностью 286 лошадиных сил, но имелись и версии ещё проще, с рядными «шестёрками». Все они были абсолютно стан­дарт­ными в техни­че­ском плане – если, конечно, не считать более жёсткие пружины Eibach. Из 11 машин съёмочный процесс пережили лишь две.

Посмотреть выбор 540i (Е39) на Авто.ру можно здесь

Nissan 240SX

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О Nissan 240SX в кузове S14, который по фильму принад­лежит гонщику Малику (его сыграл Нил Браун-младший), достовер­ной инфор­мации не так много. Известно, что на съёмочной площадке задей­ство­вали по меньшей мере три иден­тич­ные машины со стандарт­ными мо­то­ра­ми КА24. Все они были оснащены каркасом безопас­ности и ковшами Sparco для водителя. Один из «Ниссанов» с лёгкими повреж­де­ниями аэро­дина­ми­че­ского обвеса несколько лет назад продавался в Мичигане. Его стоимость сос­тав­ля­ла 9 тысяч долларов — смешные деньги за настоящий авто­мо­биль из «Форсажа» с со­пут­ству­ющей под­тверж­да­ющей доку­мен­тацией.

Не менее яркие S14 продаются на Авто.ру

Ford Gran Torino Sport

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Феникс стал первым антагонистом «форсажианы», который, как и Доминик, предпочитает японским автомо­билям американ­ские. И разъезжает на крутейшем Ford Gran Torino Sport 1972 года с нитро­метаном в баке.

В действительности, естественно, ни один из «Гран Торино» (а их в фильме задей­ство­вали 9 штук) не использовал в качестве топлива нитро­метан. Более того, далеко не все они были быстрыми: двигатель Ford 429 Cobra Jet стоял лишь на тех машинах, которые снима­лись круп­ным планом. Такие авто получили карбюра­торы и топлив­ные насосы Holley, плюс фильтры K&N, поэтому их мощность доходила до 600 лошади­ных сил.

В эстетическом плане все Gran Torino были почти одинаковыми: сиденья Sparco, ремни Takata, зелёная краска, решётки на фарах, выве­денный набок выхлоп и 18-дюймовые колёсные диски Coy's C-67. Кроме того, на все машины не пожалели тормозов Wilwood, под­весочных компонентов от Hotchkis и, конечно же, каркасов безопас­ности.

Из девяти машин лишь одна, для средних планов, не получила ни одной царапинки — её-то и продавали в Германии пару лет назад.

Dodge Charger R/T

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«Чарджер» отца Доминика, подобно птице феникс, раз за разом возрож­дается из пепла или откровен­ного металло­лома. Что не добавляет реали­стичности «Форсажу», но радует фанатов масл-каров.

В перерыве между первым и четвёртым фильмами чёрный Charger основа­тельно обновился: перешёл с карбю­ратора на инжектор, обзавёлся новым компрес­сором от Blower Drive Service, а типично дрэговые диски и шины сменил на более «дорожные». Но это лишь верхушка айсберга, которую видят зрители.

В действительности, в фильме снимали шесть Dodge Charger, выпущен­ных в период с 1968 по 1970 год. Учитывая, что цены на них растут из года в год, студии пришлось покупать авто­мо­били в откровенно удруча­ющем состоянии и наводить мара­фет силами Денниса МакКарти и команды Vehicle Effects. Лишь один Charger получил 8,7-литровый V8 HEMI с функцио­нальным нагнета­телем BDS, ещё 3 машины довольство­вались более дешё­выми моторами GM LS3 с бутафор­скими кор­пу­са­ми комп­рес­соров, а остальные не имели мотора вовсе (либо мотор был нерабочим). Те автомобили, которые представ­ляли собой «недвижи­мость», позиро­вали для съёмок на хромакее.

Процесс кинопроизводства пережили четыре машины из шести – их продали в частные кол­лекции. Один из «Чарджеров» с мотором LS3 в прошлом году ушёл за 170 тысяч долларов – не каждый хот-род Чипа Фуза продают за такие деньги.

Subaru Impreza WRX STI

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В предыдущих «Форсажах» главным поставщи­ком автомо­билей являлась компания Mitsubishi Motors, с которой у Universal был контракт, но в четвёртой части ветер пере­менился — на сей раз конку­ренты из Subaru под­суети­лись, предоста­вив киношникам 8 экзем­пляров хэтчбека WRX STI.

Поскольку для новой на тот момент модели не было никаких обвесов, на помощь пришла компания VeilSide, в крат­чайшие сроки оформив­шая для STI аэро­пакет с новым спойлером, капотом, передним сплиттером и диффузором. В принципе, это – все измене­ния, через которые прошли восемь хэтчей, если не считать выпускную систему Remus, двух­цветную раскраску, 18-дюймовые диски Enkei, каркас безопас­ности и сиденья VeilSide. Массивный тепло­обмен­ник с надписью Perrin — чистая бута­фория, не несущая функцио­нальной нагрузки.

Как минимум одна машина после фильма осталась целой, но в миру таких STI нынче гораздо больше: фанаты частенько делают её реплики. Можете сделать и вы

Chevrolet Camaro Z28 F-Bomb

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В мире дрэг-рейсинга Camaro F-Bomb – автомобиль леген­дарный. Построен­ный Дэвидом Фрай­бургером, матово-зелёный монстр оснащён битурби­рованной «восьмёркой», которая развивает около 1500 лошади­ных сил. Такой мощности масл-кару хватает, чтобы проезжать четверть мили за 8 секунд.

И именно этот автомобиль можно наблюдать в конце четвёртого «Форсажа». Точнее, не ориги­нальный F-Bomb, а его реплики: их построили шесть штук для эпизода, который длится чуть больше минуты. Клонов дрэгстера, правда, оснастили лишь 300-сильными двигате­лями GM. А одну машину, как и Chevelle, нагрузили бетон­ными блоками для вилли.

Из шести купе выжили три. Одно из них было продано в 2010 году за 39 998 долларов.

Самый крутой автомобиль четвёртой части?

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