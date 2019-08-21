Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом
Алексей Олефиренко
Начиная с четвёртой части «Форсаж» стал менее «автомобильным», превратившись в зрелищный боевик о супергероях, которые вместо латекса носят майки и футболки, а экзотическому транспорту на реактивной тяге предпочитают рядные «шестёрки» и V8. Тем не менее интересных машин в четвёртом фильме по-прежнему много – и вот какие секреты таят 11 самых ярких из них.
Buick Grand National
Если раньше Доминик Торетто и его «команда» атаковали фуры на популярнейших Honda Civic, то к четвёртому «Форсажу» предпочтения грабителей стали более специфичными. Сам Торетто во вступительной части управляет Buick Grand National – одним из известнейших масл-каров
Для семиминутной сцены задействовали восемь «Бьиков», оформленных в стиле редчайшей модели Grand National GNX. И хотя бюджет четвёртого фильма был вдвое больше, чем у оригинального «Форсажа», студия Universal не могла себе позволить восемь настоящих GNX по цене в 40 и более тысяч долларов каждый. Для съёмок взяли обычные Grand National и даже несколько Buick Regal, загримированных под более спортивный Grand National.
Большая часть использованных «Бьюиков» сохранила заводские V6 с наддувом объёмом 3,8 литра, однако несколько машин получили восьмицилиндровые «двигатели из коробки» производства GM. В том числе и уникальный «развёртыш»: кузов одного из Grand National сняли с рамы и поставили на неё задом наперёд – таким образом двигатель оказался в багажнике, а под капот переехал задний мост. Сделано это было для скоростной езды задним ходом в конце сцены с ограблением. Каскадёр, управлявший машиной, смотрел на дорогу через тонированное заднее стекло купе, ну а Вин Дизель мог спокойно играть своего персонажа.
Что объединяет все восемь машин, так это компоненты подвески Hotchkis, тормозная система Wilwood, каркасы безопасности, безопасные бензобаки гоночного типа, 15-дюймовые диски Cragar Soft 8 и глянцевая чёрная краска кузова.
Chevrolet C-10
Кастомному грузовику Chevrolet C-10, которым управляет Хан (Сунг Канг), создатели ленты выделили не так много экранного времени, однако машина получилась запоминающейся. Оранжевый
В чём С-10 не упрекнешь, так это в недостатке крутящего момента: под капотом машины находится Big Block объёмом 8,2 литра, который развивает 664 Нм тяги. Ну и монструозные шины Michelin One X от дальнобойных тягачей здесь более чем реальные. В начале 2018 года уникальный грузовик продавался на eBay за 32,5 тысячи долларов. Сейчас он находится в чьей-то частной коллекции.
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Chevrolet R3500 Crew Cab
А вот шестиколёсных R3500 для студии Universal изготовили втрое больше – в отличие от
Один из киношных Crew Cab в 2011 году продавали за 85 тысяч долларов. Нашёл он нового владельца или нет — вопрос открытый.
Chevrolet Chevelle SS
Chevrolet Chevelle SS мелькает в первом «Форсаже» в сцене после титров, на нём же персонаж Вина Дизеля ездит и в четвёртой части кинофраншизы. Учитывая, что машина находится в кадре почти половину
Два Chevelle SS были в красном цвете и не принимали участия в гонках или погонях: один из них практически стоковый, в близком к идеальному состоянии, другой, чуть похуже, использовался для сцены подготовки к гонке. Остальные шесть машин, окрашенные в серый матовый цвет, играли в экшн-сценах и имели разное техническое состояние. Один Chevelle из этой шестёрки был уникальным: его передок максимально облегчили, а за задним бампером разместили раму с 320-килограммовым противовесом из бетонных блоков и металлических труб. Несложно догадаться, что именно эта машина исполняла вилли на старте отборочной гонки. Чтобы задача далась автомобилю максимально легко, его снабдили мощным 8,2-литровым V8 с компрессором Procharger.
Такую же силовую установку получили ещё несколько Chevelle. Кроме того, машины для крупного плана были оснащены карбюраторами Holley, коллекторами Hooker и даже работающей системой закиси азота NOS. Машины для трюков, в свою очередь, довольствовались моторами GM LT1 с «автоматами» GM TH400. Все без исключения серые Chevelle обзавелись тормозами Wilwood и пружинами/амортизаторами Hotchkis. Любопытно, что дифференциалы на машинах стояли фордовские, с блокировкой Detroit Locker.
Ощутить себя Домиником Торетто можно и в России: на Авто.ру продаются два стильных Chevelle, словно только что сошедших с экрана кинозала
Nissan Skyline GT-R
После того как дуэт Пола Уокера и Nissan Skyline получил премию «Самый яркий любовный роман» по версии Teens Choice 2003 года, авторы фильма не могли предоставить Брайану О’Коннеру другой автомобиль, кроме как «Годзиллу».
Как рассказывает Деннис МакКарти, построивший большую часть машин для четвёртой части, для съёмок использовали шесть культовых «Ниссанов»
Чистокровный «Гетер» был оснащён форсированным до 550 сил мотором RB26DETT, сиденьями OMP, каркасом безопасности, дисками Volk Racing, рулём Momo, кастомным головным устройством. На момент окончания съёмок его пробег составлял чуть более 5 тысяч километров. В 2014 году уникальный автомобиль, на котором ездил Пол Уокер, продавали в Германии по цене 700 тысяч евро. Дальнейшая его судьба неизвестна.
А вот реальные «Скайлайны», даже GT-R, стоят ощутимо дешевле
BMW 540i
Несмотря на ревущий звук, более характерный для 10-цилиндрового мотора BMW M5 (E60), «пятёрка» Алекса (его роль исполнил Брэндон Тимоти Джексон) была очень скромной в техническом плане. Для семиминутной сцены гонки подготовили как минимум 11 седанов, окрашенных в жёлто-чёрную комбинацию, и ни один из них не был настоящим М5. Обычные BMW 5 серии загримировали под М5 с помощью
Большая часть «пятёрок» — в версии 540i с 4,4-литровым V8 мощностью 286 лошадиных сил, но имелись и версии ещё проще, с рядными «шестёрками». Все они были абсолютно стандартными в техническом плане – если, конечно, не считать более жёсткие пружины Eibach. Из 11 машин съёмочный процесс пережили лишь две.
Посмотреть выбор 540i (Е39) на Авто.ру можно здесь
Nissan 240SX
О Nissan 240SX в кузове S14, который по фильму принадлежит гонщику Малику (его сыграл Нил Браун-младший), достоверной информации не так много. Известно, что на съёмочной площадке задействовали по меньшей мере три идентичные машины со стандартными моторами КА24. Все они были оснащены каркасом безопасности и ковшами Sparco для водителя. Один из «Ниссанов» с лёгкими повреждениями аэродинамического обвеса несколько лет назад продавался в Мичигане. Его стоимость составляла 9 тысяч долларов — смешные деньги за настоящий автомобиль из «Форсажа» с сопутствующей подтверждающей документацией.
Не менее яркие S14 продаются на Авто.ру
Ford Gran Torino Sport
Феникс стал первым антагонистом «форсажианы», который, как и Доминик, предпочитает японским автомобилям американские. И разъезжает на крутейшем Ford Gran Torino Sport 1972 года с нитрометаном в баке.
В действительности, естественно, ни один из «Гран Торино» (а их в фильме задействовали 9 штук) не использовал в качестве топлива нитрометан. Более того, далеко не все они были быстрыми: двигатель Ford 429 Cobra Jet стоял лишь на тех машинах, которые снимались крупным планом. Такие авто получили карбюраторы и топливные насосы Holley, плюс фильтры K&N, поэтому их мощность доходила до 600 лошадиных сил.
В эстетическом плане все Gran Torino были почти одинаковыми: сиденья Sparco, ремни Takata, зелёная краска, решётки на фарах, выведенный набок выхлоп и 18-дюймовые колёсные диски
Из девяти машин лишь одна, для средних планов, не получила ни одной царапинки — её-то и продавали в Германии пару лет назад.
Dodge Charger R/T
«Чарджер» отца Доминика, подобно птице феникс, раз за разом возрождается из пепла или откровенного металлолома. Что не добавляет реалистичности «Форсажу», но радует фанатов масл-каров.
В перерыве между первым и четвёртым фильмами чёрный Charger основательно обновился: перешёл с карбюратора на инжектор, обзавёлся новым компрессором от Blower Drive Service, а типично дрэговые диски и шины сменил на более «дорожные». Но это лишь верхушка айсберга, которую видят зрители.
В действительности, в фильме снимали шесть Dodge Charger, выпущенных в период с 1968 по 1970 год. Учитывая, что цены на них растут из года в год, студии пришлось покупать автомобили в откровенно удручающем состоянии и наводить марафет силами Денниса МакКарти и команды Vehicle Effects. Лишь один Charger получил 8,7-литровый V8 HEMI с функциональным нагнетателем BDS, ещё 3 машины довольствовались более дешёвыми моторами GM LS3 с бутафорскими корпусами компрессоров, а остальные не имели мотора вовсе (либо мотор был нерабочим). Те автомобили, которые представляли собой «недвижимость», позировали для съёмок на хромакее.
Процесс кинопроизводства пережили четыре машины из шести – их продали в частные коллекции. Один из «Чарджеров» с мотором LS3 в прошлом году ушёл за 170 тысяч долларов – не каждый хот-род Чипа Фуза продают за такие деньги.
Subaru Impreza WRX STI
В предыдущих «Форсажах» главным поставщиком автомобилей являлась компания Mitsubishi Motors, с которой у Universal был контракт, но в четвёртой части ветер переменился — на сей раз конкуренты из Subaru подсуетились, предоставив киношникам 8 экземпляров хэтчбека WRX STI.
Поскольку для новой на тот момент модели не было никаких обвесов, на помощь пришла компания VeilSide, в кратчайшие сроки оформившая для STI аэропакет с новым спойлером, капотом, передним сплиттером и диффузором. В принципе, это – все изменения, через которые прошли восемь хэтчей, если не считать выпускную систему Remus, двухцветную раскраску, 18-дюймовые диски Enkei, каркас безопасности и сиденья VeilSide. Массивный теплообменник с надписью Perrin — чистая бутафория, не несущая функциональной нагрузки.
Как минимум одна машина после фильма осталась целой, но в миру таких STI нынче гораздо больше: фанаты частенько делают её реплики. Можете сделать и вы
Chevrolet Camaro Z28 F-Bomb
В мире дрэг-рейсинга Camaro F-Bomb – автомобиль легендарный. Построенный Дэвидом Фрайбургером, матово-зелёный монстр оснащён битурбированной «восьмёркой», которая развивает около 1500 лошадиных сил. Такой мощности масл-кару хватает, чтобы проезжать четверть мили за 8 секунд.
И именно этот автомобиль можно наблюдать в конце четвёртого «Форсажа». Точнее, не оригинальный F-Bomb, а его реплики: их построили шесть штук для эпизода, который длится чуть больше минуты. Клонов дрэгстера, правда, оснастили лишь 300-сильными двигателями GM. А одну машину, как и Chevelle, нагрузили бетонными блоками для вилли.
Из шести купе выжили три. Одно из них было продано в 2010 году за 39 998 долларов.