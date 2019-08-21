Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом

Если раньше Доминик Торетто и его «команда» атаковали фуры на популяр­нейших Honda Civic, то к четвёртому «Форсажу» предпоч­тения грабителей стали более специфичными. Сам Торетто во вступи­тельной части управляет Buick Grand National – одним из извест­нейших масл-каров 80-х годов.

Для семиминутной сцены задействовали восемь «Бьиков», оформ­ленных в стиле редчайшей модели Grand National GNX. И хотя бюджет четвёртого фильма был вдвое больше, чем у ориги­нального «Форсажа», студия Universal не могла себе позволить восемь настоящих GNX по цене в 40 и более тысяч долларов каждый. Для съёмок взяли обычные Grand National и даже несколько Buick Regal, загрими­рованных под более спортивный Grand National.

Большая часть использованных «Бьюиков» сохранила заводские V6 с наддувом объёмом 3,8 литра, однако несколько машин получили восьми­цилиндровые «двигатели из коробки» произ­водства GM. В том числе и уникальный «развёртыш»: кузов одного из Grand National сняли с рамы и поставили на неё задом наперёд – таким образом двигатель оказался в багажнике, а под капот переехал задний мост. Сделано это было для скоростной езды задним ходом в конце сцены с ограб­лением. Каскадёр, управлявший машиной, смотрел на дорогу через тониро­ванное заднее стекло купе, ну а Вин Дизель мог спокойно играть своего персонажа.

Что объединяет все восемь машин, так это компоненты подвески Hotchkis, тормозная система Wilwood, каркасы безопас­ности, безопасные бензобаки гоночного типа, 15-дюймовые диски Cragar Soft 8 и глянцевая чёрная краска кузова.