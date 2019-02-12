Тайны автомобилей «Форсажа»: часть 2

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Звёзды первого «Форсажа». Часть 1
Звёзды первого «Форсажа». Часть 1
Неделю назад мы вспоминали автомобили второго плана, снявшиеся в первой части культовой кинофраншизы, а теперь пришла очередь звёзд первой величины.
Вот они – пять самых заряженных машин из знаменитой киноленты 2001 года, о которых мечтал каждый подросток: непобедимая Mazda RX-7, гроза Ferrari – Toyota Supra, тюнингованная на 100 тысяч долларов Honda S2000, 9-секундный Charger и Chevrolet Chevelle, который пережил два фильма.