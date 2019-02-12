Тайны автомобилей «Форсажа»: часть 2

Вот они – пять самых заряженных машин из знаменитой киноленты 2001 года, о которых мечтал каждый подросток: непобедимая Mazda RX-7, гроза Ferrari – Toyota Supra, тюнингованная на 100 тысяч долларов Honda S2000, 9-секундный Charger и Chevrolet Chevelle, который пережил два фильма.