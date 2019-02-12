Звёзды первого «Форсажа». Часть 1

Тайны автомобилей «Форсажа»: часть 2

Подборки

Неделю назад мы вспоминали автомобили второго плана, снявшиеся в первой части культовой кинофраншизы, а теперь пришла очередь звёзд первой величины.

Вот они – пять самых заряженных машин из знаменитой киноленты 2001 года, о которых мечтал каждый подросток: непобедимая Mazda RX-7, гроза Ferrari – Toyota Supra, тюнингованная на 100 тысяч долларов Honda S2000, 9-секундный Charger и Chevrolet Chevelle, который пережил два фильма.

<h3>Mazda RX-7</h3> Основой для уличного болида Доминика Торетто стала машина Кейта Имото – прокачанная RX-7, окрашенная в серый. Но студии Universal цвет не понравился, поэтому от него остались лишь «царапки» на капоте. Для съёмок построили несколько копий оригинальной машины. Исходник – в обвесе VeilSide с 18-дюймовыми дисками Veilside Andrew Racing – снимали снаружи. Вторая RX-7 получила такую же раскраску, но использовалась уже для сцен интерьера (эта машина до сих пор жива, но лишилась пассажирского кресла с секретным пультом управления впрыском закиси азота – его продали на аукционе). Ещё несколько экземпляров построили для экшн-сцен, и большая их часть впоследствии была переделана в RX-7 Джулиуса из «Двойного Форсажа».
А вот мощной аудиосистемы ни в одной из этих RX-7 не было – когда в киноленте Торетто включал музыку, в кадре появлялся специально собранный мини-стенд под крышкой багажника от RX-7. Но была ли та RX-7 действительно быстрой? На фоне «Эклипса» – однозначно: битурбированный роторный двигатель машины Кейта Имото получил ряд компонентов Blitz (фильтры пониженного сопротивления, интеркулер, выпускной тракт) и других известных тюнинг-компаний начала 2000-х. Мощность купе была увеличена с «джентльменских» 280 до 330–350 сил. С такой энерговооружённостью красный снаряд Торетто проезжал четверть мили примерно за 13 секунд, но вряд ли смог бы выиграть настоящие гонки...
1/10

Mazda RX-7

Основой для уличного болида Доминика Торетто стала машина Кейта Имото – прокачанная RX-7, окрашенная в серый. Но студии Universal цвет не понравился, поэтому от него остались лишь «царапки» на капоте. Для съёмок построили несколько копий оригинальной машины. Исходник – в обвесе VeilSide с 18-дюймовыми дисками Veilside Andrew Racing – снимали снаружи. Вторая RX-7 получила такую же раскраску, но использовалась уже для сцен интерьера (эта машина до сих пор жива, но лишилась пассажирского кресла с секретным пультом управления впрыском закиси азота – его продали на аукционе). Ещё несколько экземпляров построили для экшн-сцен, и большая их часть впоследствии была переделана в RX-7 Джулиуса из «Двойного Форсажа».

Самая крутая машина из этой подборки?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение