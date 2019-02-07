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Звёзды первого «Форсажа». Часть 1

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За почти 20-летнюю историю кинофраншиза «Форсаж» (в оригинале – The Fast and the Furious) собрала в прокате более 5 миллиардов долларов и обрела огромную армию поклонников, большая часть которых – автоманьяки всех возрастов. Машины являются неотъемлемой частью всей серии, и мы решили рассказать о том, какие именно «железные кони» снимались в долгоиграющем блокбастере и почему. Ведь многие из них гораздо интереснее, чем кажутся на первый взгляд. А начнём с самого первого фильма.

<h3>Honda Civic</h3> «Три Honda Civic, профессиональное вождение, внизу – зелёное неоновое свечение», – так сержант Таннер описал машины преступников Брайану О’Коннору, внедряющемуся под прикрытием в банду Торетто. К счастью, сейчас о чёрных «Сивиках» налётчиков известно немного больше: все три Honda Civic Si EJ1 были укомплектованы обвесами ViS Racing Bomber GT и 17-дюймовыми дисками Axis Neo. Поскольку в реальном мире шин Mashimoto ZX, о которых идёт речь в фильме, не существует, то использовалась резина Toyo, предположительно – модель Proxes.
Создателей фильма Civic привлёк простотой тюнинга, доступностью на североамери&shy;канском рынке и надёжностью. Для «Форсажа» изготовили по меньшей мере пять автомобилей (не включая <a href="http://www.camerabikes.tv/static/image/vehicles/micrig/micrig6.jpg" target="_blank">Mic Rig</a> – машины, в которой записываются диалоги персонажей), на которых исполнялись сложные трюки. По сценарию все они оснащались двигателями объёмом 1,8 литра, доработанными ателье Spoon, – с турбинами Turbonetics T66 и (куда же без этого в «Форсаже») системами впрыска закиси азота, но в реальности это были машины со стоковыми моторами 1,5 литра и автоматическими трансмиссиями (кроме одного купе с «механикой»).
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Honda Civic

«Три Honda Civic, профессиональное вождение, внизу – зелёное неоновое свечение», – так сержант Таннер описал машины преступников Брайану О’Коннору, внедряющемуся под прикрытием в банду Торетто. К счастью, сейчас о чёрных «Сивиках» налётчиков известно немного больше: все три Honda Civic Si EJ1 были укомплектованы обвесами ViS Racing Bomber GT и 17-дюймовыми дисками Axis Neo. Поскольку в реальном мире шин Mashimoto ZX, о которых идёт речь в фильме, не существует, то использовалась резина Toyo, предположительно – модель Proxes.

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