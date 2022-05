Звёзды первого «Форсажа». Часть 1

За почти 20-летнюю историю кинофраншиза «Форсаж» (в оригинале – The Fast and the Furious) собрала в прокате более 5 миллиардов долларов и обрела огромную армию поклонников, большая часть которых – автоманьяки всех возрастов. Машины являются неотъемлемой частью всей серии, и мы решили рассказать о том, какие именно «железные кони» снимались в долгоиграющем блокбастере и почему. Ведь многие из них гораздо интереснее, чем кажутся на первый взгляд. А начнём с самого первого фильма.