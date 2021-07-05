Гоночные постеры, которые вы точно захотите повесить на стену: фотопост
Василий Кириллов
Мы готовы биться об заклад, что сегодня на ваших рабочих столах появятся новые картинки. Во всяком случае, у нас уже появились. Обычно от изображений гоночных автомобилей прямо пахнет высокооктановым бензином, горячим маслом и разогретыми сликами, но картинки британского художника Джеймса Джилеарда настраивают совсем на другой лад.
Он стал иллюстратором книги, посвящённой гоночным трассам по всему миру, но вместо пафосных фотографий предложил весьма необычное видение треков и их обитателей. И это сработало! Динамичные картинки выполнены с явной отсылкой к супрематизму и с фокусом на геометрические фигуры.
На иллюстрациях Джеймса есть и гоночные BMW M1, и легендарные Porsche 917 из Ле‑Мана, и болиды Формулы‑1 разных времён, и наскаровские ретроракеты в Дайтоне. В общем, залипайте на здоровье!