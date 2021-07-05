Гоночные постеры, которые вы точно захотите повесить на стену: фотопост

Мы готовы биться об заклад, что сегодня на ваших рабочих столах появятся новые картинки. Во всяком случае, у нас уже появились. Обычно от изображений гоночных автомобилей прямо пахнет высоко­октановым бензином, горячим маслом и разогретыми сликами, но картинки британского художника Джеймса Джилеарда настраивают совсем на другой лад.

Он стал иллюстратором книги, посвящённой гоночным трассам по всему миру, но вместо пафосных фото­графий предложил весьма необычное видение треков и их обитателей. И это сработало! Динамичные картинки выполнены с явной отсылкой к супрематизму и с фокусом на геометрические фигуры.

На иллюстрациях Джеймса есть и гоночные BMW M1, и легендарные Porsche 917 из Ле‑Мана, и болиды Формулы‑1 разных времён, и наскаровские ретроракеты в Дайтоне. В общем, залипайте на здоровье!